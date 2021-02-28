Почему погибший в ДТП Жулин при жизни ушел в монастырь?

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Александр Просяник
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Звезда вместе с матерью разбился на трассе осенью 2020-го.

Почему погибший в ДТП Жулин при жизни ушел в монастырь?

Фото: kino-teatr.ru

Режиссер и телеведущий Алексей Пиманов рассказал, почему несколько лет назад погибший в аварии актер Дмитрий Жулин принял решение уйти в монастырь. Об этом он поведал в эфире программы на телеканале НТВ.

По словам Пиманова, они были друзьями, а таких актеров как Жулин можно пересчитать по пальцам.

«Мы тогда все удивились, что он на Валааме. Он говорил, что не может работать в профессии, где надо расталкивать себе подобных. Поэтому он сбежал. Потом пришел такой замороженный через три года. Помню, мы пошли в ресторан. Он стал потихоньку оттаивать. Дима хотел вернуться в профессию. Он ехал к духовнику во Владимир, когда случилось ДТП», — рассказал он.

Режиссер уточнил, что ему трудно смотреть на кадры аварии. Он охарактеризовал Дмитрия Жулина как актера, который мог «и пальто подать, и в морду дать». Пиманов подчеркнул, что таких звезд как он можно пересчитать по пальцам, а сам он был очень интеллигентным человеком.

Алексей Пиманов и Дмитрий Жулин работали вместе перед уходом актера в монастырь. Они снимали вместе сериал «Охота на Берию» (продолжение «Александровского сада), где артист исполнил роль Алексея Казарина. Вот что тогда говорил режиссер об уходе в монастырь Жулина:

«Почему он принял такое решение? Не знаю. Для меня самого это стало большой неожиданностью. Но душа — это великое дело».

Авария произошла под городом Владимир. Актер за рулем своего Renault Duster столкнулся с маршруткой 21 сентября 2020-го. По некоторым данным, он сел за руль не в трезвом состоянии.

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