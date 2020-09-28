Невролог назвал необычные симптомы инсульта

|
Валентин Черников
51

Врач рассказал, как распознать самые неочевидные признаки тяжелого заболевания.

Невролог назвал необычные симптомы инсульта

Фото: depositphotos.com

Типичные симптомы инсульта, такие как асимметрия лица, расстройство речи и нарушение равновесия — далеко не все, что может указать на приближение тяжелого заболевания. Об этом рассказал URA.RU невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов.

Помимо вышеназванных признаков острого нарушения кровоснабжения головного мозга стоит учитывать: высокое артериальное давление; гипертонический криз; онемение либо покалывания в области щеки, языка, кисти; слабость в кисти; выпадение полей зрения; двоение в глазах; головную боль с рвотой, вращательное головокружение, снижение активности, заторможенность, потерю сознания.

Если указанные симптомы сохранялись в течение 15-30 минут и исчезли, не нужно думать, что беда миновала. Очевидно, у пациента произошел микроинсульт. А значит, в течение года может случиться настоящий инсульт. В этом случае первую медицинскую помощь нужно оказать в первые 90 минут. Чем дольше опоздание — тем меньше шансов на восстановление функций мозга.

К факторам риска заболевания относятся: гипертония, аритмия, склонность к тромбофилии — повышенной свертываемости крови, диабет, болезни сосудов, травмы в области шеи, возраст, наследственность.

Как заметил врач, способности мозга к восстановлению после инсульта весьма ограничены. Оттого нужно обратить больше внимания на профилактику инсульта. Не допустить его развития поможет контроль сахара, давления и холестерина, активный образ жизни и правильное питание.

Ранее 5-tv.ru писал, что чувствует человек перед инфарктом.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.82
-0.36 89.66
-0.32
Гороскоп на октябрь 2020 года для всех знаков зодиака

Последние новости

6:28
«Куклы Маши стали старше»: рыжий «Иванушка» развлекся с двумя экс-супругами
6:17
Водитель автобуса в Калининграде выжил после смертельного ДТП
6:06
«Фредди, ты ли это?» — Ревва с усами стал копией Меркьюри
6:01
Лайфхак: Как поливать цветы, находясь в отъезде — видео
6:01
Гороскоп на октябрь 2020 года для всех знаков зодиака
6:01
Как выжать весь сок из апельсина в домашних условиях — простой лайфхак

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 сентября, для всех знаков зодиака
Названа предварительная причина смерти актера из «Антикиллера»
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 сентября по 4 октября

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок