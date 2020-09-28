Хуже врага: представительницы каких знаков зодиака не созданы для дружбы

|
Алина Потёмкина
3 496

Астрологи назвали три знака, представительницы которых обладают ужасным набором качеств.

Хуже врага: представительницы каких знаков зодиака не созданы для дружбы

Фото: www.globallookpress / Liz Gregg

Феномен женской дружбы — загадка для многих мужчин. Не секрет, что барышни бывают коварны, нередко плетут интриги, а порой и соперничают друг с другом. Есть, конечно, исключения. Однако астрологи убеждены, что представительницы некоторых знаков зодиака явно не созданы для отношений с другими дамами по принципу «не разлей вода», пишет издание Popcornnews.

Овен

Дружба для девушек этого знака — необязательный атрибут по жизни. Они слишком самостоятельны, уверены в себе и упрямы. Кроме того, барышни-Овны всегда лучше всех знают, что им нужно, и не терпят чужого мнения, а там более дружеских советов. Не умея принимать помощь, они не стремятся поддержать в трудную минуту и сами.

Лев

Дамы-Львицы очень эгоцентричны. Они не терпят чужого превосходства. В дружбе они не могут вынести, если появляется конкуренция: ведь именно они должны быть на высоте! Ревность и любовь к разговорам за спиной окончательно отбивают охоту с ними дружить.

Рыбы

Чувствительные девушки-Рыбы очень обидчивы, не способны выслушивать чужие жалобы, в то время как сами склонны ныть по пустякам. Их очень легко расстроить, поэтому в разговоре с ними никогда нельзя быть честным и открытым.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 знаков зодиака, которые не хотят заводить детей.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
76.82
-0.36 89.66
-0.32
Хуже врага: представительницы каких знаков зодиака не созданы для дружбы

Последние новости

14:12
В Кремле прокомментировали визит Меркель в клинику к Навальному
14:02
Пострадавшая на спектакле с Козловским петербурженка пошла на мировую
13:49
Ефремов в личной жалобе на приговор заявил о давлении со стороны Пашаева
13:40
Хуже врага: представительницы каких знаков зодиака не созданы для дружбы
13:32
«Странный наряд»: новые фото Галкина с секретной вечеринки «для своих»
13:21
Умер сценарист фильма «Звезда пленительного счастья» Олег Осетинский

Сейчас читают

ТОП-5 тайн о происхождении русских фамилий
Помешал СК РФ: Жорин рассказал, как вдовец Легкоступовой отчаянно пытался получить рюкзак с ее драгоценностями
«Хотела семью»: няня внучки Конкина рассказала о личной жизни его дочери

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок