Умер сценарист фильма «Звезда пленительного счастья» Олег Осетинский

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Нюра Незванова
89

Кинодеятель и писатель ушел из жизни на 84 году жизни.

Умер сценарист фильма «Звезда пленительного счастья» Олег Осетинский

Фото: YouTube @Алексей Михеев

Киносценарист Олег Осетинский скончался в возрасте 83 лет. О смерти своего отца сообщила его дочь — пианистка Полина Осетинская, пишет ТАСС.

В комментарии женщина рассказала, что ее папа умер вчера, 27 сентября, по причине «отказа» одного из внутренних органов. К коронавирусной инфекции его кончина, по словам дочери, отношения не имеет.

Олег Осетинский написал сценарии таких популярных фильмов, как «Звезда пленительного счастья» (1975), «Взлет» (1979), «Михайло Ломоносов» (1986) и многих других. Также он снял серию фильмов, как режиссер-доккументалист.

О дате и месте прощания с кинодеятелем, пока не сообщается.

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Умер сценарист фильма «Звезда пленительного счастья» Олег Осетинский

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