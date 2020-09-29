В России решили наказать европейские компании за суррогаты

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ФАС и Росотребнадзор возбудили административные дела против трех недобросовестных западных компаний.

Фото, видео: www.globallookpress / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Роспотребнадзор впервые возбудили административные дела в отношении крупных европейских компаний. Об этом заявил Игорь Артемьев на встрече с Владимиром Путиным. Эксперты пришли к выводу, что некоторая продукция, предназначенная для россиян и для европейцев — отличается по качеству.

«Мы решили сравнить оригинальный товар, который продается в Западной Европе и, который продается в России. И на нем написано «оригинальный», то есть он должен полностью по рецептуре соответствовать тому товару, что продается в Западной Европе или в России, какая разница. Мы установили, что нас кормят во многих случаях некоторые недобросовестные компании суррогатами. Мы возбудили сейчас с Роспотребнадзором три первых дела», — отметил Игорь Артемьев.

Руководитель ФАС доложил президенту и о новом сайте. Он будет предназначен для прозрачности сделок с госимуществом. Цена лотов, а также информация о покупателях и продавцах будет доступна для всех россиян.

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