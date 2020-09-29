Как уменьшить риск развития болезней сердца? — отвечает врач
По словам сердечно-сосудистого хирурга Вадима Попова, основной причиной проблем с мышечным органом является стресс.
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Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Вадим Попов в беседе с РИА Новости рассказал, как уменьшить риск развития болезней сердца. По словам врача, одной из основных проблем с главным мышечным органом человека является стресс. Специалист отметил, что снизить риск возникновения сердечных болезней помогут положительные эмоции.
«Положительные эмоции безусловно являются фактором профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Поскольку стресс — одна из основных причин, влияющих на их развитие, оптимистичный настрой очень важен. Он помогает снять многие проблемы даже, казалось бы, в безвыходных ситуациях», — уверен Вадим Попов.
Кардиохирург уточнил, что сердце доброго человека, как правило, «болит за других». Несмотря на это, именно факт великодушия пациента и спокойствия влияет на его подверженность стрессу. В то же время определенной зависимости от личных качеств человека нет.
«Строгой зависимости — добрый человек не болеет, а недобрый болеет — нет. Добрый может болеть и оставаться добрым, а агрессивный — не болеть и продолжать оставаться злым. Слишком много факторов играют здесь свою роль. И все же душевное состояние человека напрямую воздействует на его физический мир, состояние его организма, тела», — уверен врач.
Вадим Попов добавил, что «мотор человеческого организма» способен проработать сколько потребуется при условии сохранения механизмов саморегуляции. Клетки сердца подвержены постоянному обновлению в целях сохранения функций органа. Естественным препятствием на пути к этому встают механизмы старения.
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