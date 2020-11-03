«Пугачевочка в балахоне»: Лиза Галкина в точности повторила знаменитый образ Примадонны

Дочь Аллы Пугачевой Лиза с возрастом начинает все больше походить на свою маму. Девочка уже пошла в школу вместе со своим братом-близнецом, и теперь каждое утро семьи начинается с раннего завтрака и их сборов в школу.

При этом стоит отметить, что малышка уже начала разбираться в моде. До этого она станцевала со своим папой танго в модных алых брюках кюлоты с лампасами. А недавно в одном из фан-аккаунтов появилась видео с девочкой, которым ранее делился юморист. Там Лиза предстала в образе очень похожем на стиль своей мамы. На ней было платье-балахон из шифона с цветочным принтом, а волосы собраны в пучок.

Девочка эмоционально рассказала сценку из мультфильма «Бонифаций», а после эмоционально убежала вприпрыжку.

«Пугачевочка в балахоне», — написал один из комментаторов.

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