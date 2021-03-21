ТОП-3 главных признака, что у мужчины долго не было секса

Возможна ли нормальная и счастливая жизнь без секса? Трудный вопрос, ответ на который найти вряд ли удастся. В современном мире из-за массы работы и обязательств люди порой пренебрегают личными отношениями, чтобы хоть на минуту побыть в тишине и спокойствии.

Несомненно, поиск второй половинки, а тем более развитие романа и создание семьи требует немалых усилий. Но, как известно, отсутствие интимной жизни оборачивается еще большими проблемами. В случае с женщиной все предельно просто: она напряжена, истерична и нередко срывается на близких людях. А вот как сказывается недостаток секса на мужчинах — знают немногие.

Ведущий семейный психолог Ольга Романив назвала ТОП-3 главных показателя длительного отсутствия интимных отношений у представителя сильного пола.

Проблемы со сном

Гормоны счастья — эндорфины — в огромном количестве выделяются у человека при занятии любовью. Причем они не просто дарят наслаждение, заставляя испытывать небывалую эйфорию, но и способствуют максимальному расслаблению тела. Усиливает эффект «приятной усталости» гормон окситоцин, высвобождающийся в момент достижения оргазма. Следственно, те, кто регулярно занимаются сексом, имеют здоровый крепкий сон. Обделенные же вынуждены страдать.

Ухудшение самочувствия

Здесь, как и в предыдущем пункте, пристальное внимание уделяется «химии». А именно — составу крови человека. Эксперт отмечает, что после секса она больше похожа на бурлящий коктейль из гормонов, что, в свою очередь, способствует улучшению состояния здоровья и даже омоложению. Из-за долгого отсутствия секса и, как следствие, недостатка «тонизирующих» веществ снижается иммунитет. В результате — мужчина чувствует себя гораздо хуже и даже может заболеть.

Хобби и работа

Если перед вами представитель сильного пола, который постоянно чем-то занят, ни доли минуты не проводит наедине с собой — он, скорее всего, несчастный одиночка. Из-за отсутствия интима, такой мужчина перестает испытывать радость к жизни, а потому стремиться максимально абстрагироваться от проблемы и занять себя хоть чем-то - от постоянных экспериментов на кухне до изнурительных тренировок в спортзале. Все только для того, чтобы не впасть в депрессию, пишет Wday.ru.

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