🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 октября, полная Луна в созвездии Овна настраивает на смиренное принятие действительности. Астрологи советуют не спорить с близкими и проявлять терпение с детьми.

♈ Овен

Овен, резкое изменение погоды может ввергнуть вас в осеннюю хандру. Побороть ее поможет общение с близкими и уверенность, что вы справитесь с любыми трудностями. Поэтому сходите с поезда производительности и позвольте себе взять передышку, чтобы насладиться моментом.

Космический совет: проведите время с родными.

♉ Телец

Все ваши стремления могут рухнуть, словно карточный домик. Однако не все так плохо, как кажется. Обратите внимание, где нужно подлатать фундамент ваших глобальных планов. Вашим единственным выходом из хаоса является лишь контроль повреждений. Так что вперед — не бойтесь грязной работы и помните: если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам.

Космический совет: сосредоточьтесь на борьбе с повреждениями.

♊ Близнецы

В штаб-квартире Близнецов настал день позитивных мыслей. Этот день создан воссоединить вас со своей духовной целью. Некоторые из вас могут и вовсе почувствовать вдохновение и глубоко погрузиться в искусство исцеления. Спойлер: врата тайны теперь открыты.

Космический совет: займитесь духовными практиками.

♋ Рак

Каждый раз, когда препятствия кажутся непреодолимыми, помните, что мост к успеху вымощен из неудач. Рак, вы уже были здесь раньше, а ваша способность убивать демонов всегда при вас. Верьте в свои способности и открывайте скрытые знания.

Космический совет: начните убивать своих демонов.

♌ Лев

Полнолуние в Овне, Лев, побуждает пересмотреть свои профессиональные обязательства и творческие проекты. Время входить в режим действия, игнорируя неуверенность и тревогу. Сейчас нужно проявить непоколебимую веру в свои силы и потенциал.

Космический совет: поверьте в собственные силы.

♍ Дева

Дева, вся Вселенная хочет дать вам то, в чем вы так сильно нуждаетесь. Несмотря на внешние обстоятельства, у вас есть все шансы реализовать свои мечты. Звездный совет — не менее важно, чтобы рядом с вами была правильная команда.

Космический совет: начните уже преодолевать заданный маршрут с новым рвением.

♎ Весы

Как сказала одна мудрая женщина, «Люди будут делать именно то, что они хотят». Капелька нахальства в ваших делах ничуть не помешает, особенно когда близкие игнорируют все советы.

Космический совет: не бойтесь разрывать ставшие обременительными связи.

♏ Скорпион

Опять разбили сердце, Скорпион? Кажется, лучше отдавать всей этой ситуации меньше сил, чем она заслуживает. Полное принятие обстоятельств — единственный способ превзойти своих демонов. Доверие таинственным силам поможет вам пережить это неспокойное время.

Космический совет: следуйте за своими эмоциями.

♐ Стрелец

Путь на следующий уровень откроется лишь после того, как вы отпустите это ложное чувство контроля. Карты предупреждают вас не пытаться браться за все дела в одиночку, угрожая выгоранием. Дайте возможность своим подчиненным взять на себя ответственность, и вы узнаете их истинный потенциал.

Космический совет: избавьте себя и других от чрезмерного контроля.

♑ Козерог

Жизнь подготовила вам второй шанс, берите и владейте. Воспользуйтесь своим безграничным потенциалом. Козероги, вы способны на гораздо большее, чем думаете.

Космический совет: поверьте в свое волшебство.

♒ Водолей

Водолей, сейчас самое время предложить миру свои уникальные дары. Принятие себя позволит привлечь сообщников, которые разделяют ваши взгляды. И главное — не забывайте, что есть множество способов оставаться на связи с теми, кого вы любите.

Космический совет: карты пророчат плодотворное сотрудничество, соглашайтесь на предложения.

♊ Рыбы

Ключ к достижению величия, Рыбы — вера в собственные силы и потенциал. Сегодня вас просят столкнуться с вашими худшими страхами и поверить, что вы достойны радости, любви и изобилия.

Космический совет: продолжайте строить жизнь, о которой мечтали, вы заслуживаете этого.

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