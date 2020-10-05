🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака
Сегодня, 5 октября, убывающая Луна в знаке Тельца сулит неблагоприятный день, сопряженный с неожиданными проблемами.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 октября, убывающая Луна в знаке Тельца сулит неблагоприятный день, сопряженный с неожиданными проблемами, для решения которых потребуется проявить максимальную благоразумность. В то же время это благоприятный период для проведения финансовых операций и сделок. Отмечается усиление мыслительных способностей, но с другой стороны возрастает инерционность и склонность к лени.
♈ Овен
Добрые поступки — своеобразный язык любви, к которому вам стоит прибегнуть сегодня. Речь не о грандиозных жестах, а о простых вещах, что показывают вашу заботу и вовлеченность в жизнь дорогих людей. Сделайте что-нибудь своими руками или подарите букет цветов.
Космический совет: вызовите улыбку на лицах близких.
♉ Телец
Вы чувствуете вдохновение для погружения в себя и изучения тонкостей своей души. Научитесь доверять себе и интуиции, чтобы стать ключом к собственной трансформации, даже если получаемые вами откровения окажутся далеки от логического осмысления.
Космический совет: вас ждет мир загадок.
♊ Близнецы
Ваша внутренняя чаша переполнена и не вмещает в себя положительную энергию. В этом виноваты только вы. Забудьте на время о других и уделите время себе. Отпустите желание всем угодить. У вас это все равно не получится, как бы вы ни старались.
Космический совет: очистите график от лишних хлопот и выделите время для самообслуживания.
♋ Рак
Человек, к которому вы прежде испытывали теплые чувства, стал вас раздражать. Но дело не в нем. Вы изменили к нему свое отношение. Сегодня у вас возникает соблазн вернуться к началу. Сопротивляйтесь этому и устремите взгляд в сторону горизонта.
Космический совет: не ходите старыми путями.
♌ Лев
Этот этап вашей жизни требует, чтобы вы поверили в свои силы и потенциал. Шли к целям, которые раньше казались недостижимыми. Сделаете один шаг навстречу Вселенной. И она сделает десять шагов навстречу. Ловите момент, сегодня возможно многое.
Космический совет: пора поверить в свои силы и потенциал.
♍ Дева
Сложно создавать непосредственное. Но такая способность отличает вас от толпы. Осознайте присущую вам магию и не бойтесь стать особенным. Найдите золотую середину между своей страстью и профессией. Жить в соответствии со священной целью — путь к радости.
Космический совет: большие мечты и большие дела.
♎ Весы
Действуйте так, словно уже имеете то, к чему стремитесь. Ища богатства, ведите себя как обеспеченный человек. Обращаясь к творчеству, черпайте вдохновение из окружающих вещей. Ожидая любви, предположите, что уже встретили свою половинку. Вскоре это сработает.
Космический совет: действуйте так, будто уже добились желаемого.
♏ Скорпион
Сегодня вам хочется уединения. Уважайте собственные возвышенные желания. Проведите свободное время в медитации, размышлениях, творчестве или в чтении любимой книги. Гармонизироваться вашу энергию поможет соединение с водной стихией.
Космический совет: ваша душа жаждет тишины и уединения.
♐ Стрелец
Если не сейчас, то когда? Предстоящая неделя — это возможность рискнуть. Сделайте это и не пожалеете. Но помните, с кем вы делитесь информацией. Не все одобрят ваши способности к риску, и это нормально. Пусть вас не отягощают чужие страхи и неуверенность.
Космический совет: рискните и не пожалеете.
♑ Козерог
Вы создатель своей реальности. Часть вас сама организовывает обстоятельства, в которые вы попадаете. Пришло время кардинальных изменений, на которые вы бы не осмелились раньше. Никто не примет это решение за вас. Найти ответы на вопросы поможет медитация.
Космический совет: вы создаете свою реальность.
♒ Водолей
Прошлое давит на вас, и вы не хотите переносить его в будущее. Вселенная дает шанс очиститься, избавиться от лишнего багажа и исцелить пошатнувшиеся отношения. Мысленно попросите прощения у партнера и признайтесь ему в любви. А потом повторите еще и еще.
Космический совет: освободитесь от бремени прошлого.
♊ Рыбы
Вы ждете и одновременно сопротивляетесь переменам. Не бойтесь входить в двери, которые открываются перед вами в этот момент. Это путь к успеху и изобилию. Помните, что, сказав «да» одному, вы можете сказать «нет» другому. Выбирайте из пространства любви, а не страха.
Космический совет: перемены грядут.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 октября.
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