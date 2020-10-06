Исторический детектив: Археологи достали со дна под Выборгом уникальные артефакты

Настоящий исторический детектив придется распутать археологам из Петербурга. В заливе под Выборгом прошла уникальная спецоперация — со дна достали гранитные глыбы. Их обнаружили еще десять лет назад и только сейчас, наконец, подняли на поверхность.

Есть предположение, что артефакты весом 45 тонн могут быть частями колонн, предназначенных для внутреннего убранства Исаакивеского собора, но так ли этот на самом деле? -

Лишь после подъема и реставрации можно будет восстановить историю находок. Подробнее смотрите в репортаже корреспондента Алисы Паршаковой.