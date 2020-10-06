«Планетарные циклы»: Василиса Володина сделала прогноз о развитии пандемии коронавируса

Звездный астролог Василиса Володина, которая часто помогает участникам шоу «Давай поженимся!» найти свою любовь, обозначила пик по заболеваемости коронавирусом. Для этого она скрестила астрологические прогнозы с математическими.

Володина отметила, что ретроградность планет: Меркурия и в меньше степени Марса, Юпитера и Сатурна замедляют распространение болезни. При этом растущая Луна и соединение Плутона с Сатурном ускоряют их.

«В районе 16 октября они должны немного замедлиться (Мерк повернет обратно, но именно темпы, а не количество заболевших, увы). А потом опять ускориться к 20 октября, после чего могут остаться довольно высокими еще долго», — объяснила астролог в своем Instagram-аккаунте.

Instagram @vasilisa.volodina

Василиса Володина предупредила, что сейчас можно говорить об увеличении числа заболевших, и рост этих показателей будет отмечаться еще некоторое время. При этом отметила, что статистики для более точных прогнозов «пока мало».

«Планетарные циклы из числа „подозреваемых“, даже по одному разу не прошли от начала до конца, чтобы выявить закономерности, по которым живет этот конкретный вирус», — резюмировала астролог.

Володина также отмечала, что ретроградность Меркурия влияет и на повседневную жизнь людей. По ее словам, многие начинают испытывать агрессию и апатию, также нарастает «уровень неадекватности» и увеличиваются риски травматизма.

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