🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 октября, отложите старт крупных проектов и долгосрочных задач. Гораздо проще будет направить внимание на мелкие задачи, не требующие особой концентрации внимания. Убывающая Луна в знаке Близнецов — хорошее время для финансовых операций и быстрых сделок с ценными бумагами, защиты диплома или диссертации.

♈ Овен

Позаботьтесь о себе. Откажитесь от чувства вины за желание уделить время себе и научитесь говорить «нет», когда это необходимо. Иногда бездействие и отдых — лучшее дело, которое стоит запланировать. Если у вас есть дети, проведите больше времени с ними, вы увидите, в их отношении к жизни есть, чему поучиться!

Космический совет: создавайте новый мир любви к себе.

♉ Телец

Может, пора перестать сомневаться в жизнеспособности отношений? Увидьте в партнере того единственного, ради которого стоит сделать все возможное и даже больше. Конечно, ваша вторая половинка может проявить меньший энтузиазм в работе над отношениями, но запаситесь терпением и позитивным настроем. Помните о возможностях, которые появляются на вашем пути, поскольку они могут стать ответом на ваши молитвы.

Космический совет: будьте терпеливы и настойчивы.

♊ Близнецы

Для близнецов пришло время отстраниться от внешнего мира и погрузиться в собственные мысли. Прислушайтесь к внутреннему голосу, и он поможет найти ответы на беспокоящие вас вопросы. Звезды напоминают, что сегодня и в дальнейшем вам необходимо практиковать медитации. Это позволить избавиться от внутренних демонов и направить энергию в нужное русло.

Космический совет: посвятите время медитации.

♋ Рак

Вы провели слишком много времени, пытаясь понять, почему удача улыбнулась не вам. Пусть у других появились новые отношения, престижная работа, красивый автомобиль… Разве вы уверены, что они стали счастливее? И разве вы должны быть от этого несчастнее? Конечно, нет! Сегодня будьте благодарны за то, что у вас есть и положитесь на судьбу. Будет и на вашей улице праздник!

Космический совет: не отчаивайтесь, всему свое время.

♌ Лев