Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону

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Анастасия Шадская
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Многие считают, что эхо говорит о прослушивании линии. Эксперты рассказали, в каких случаях проявляется эффект «эха».

Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону

Фото: www.globallookpress / imago stock&people

Эффект «эха» при разговоре по мобильному телефону может быть вызван целым комплексом причин. При этом эксперты различают гибридное и акустическое эхо, рассказал для агентства «Прайм» руководитель отдела сетевых проектов Центра сетевых решений «Инфосистемы Джет» Сергей Данилов.

Акустическое эхо

Акустическое эхо говорит о проблемах со связью у собеседника, а не у слушателя. Оно очень распространено.

«Появляться оно может, если собеседник разговаривает на громкой связи или через громкоговорящий спикер», — пояснил Данилов.

Гибридное эхо

Гибридное эхо связывают с проблемами в аналоговых сетях передачи голоса. Иногда так бывает, если голос не получается сразу преобразовать в VoIP-сетях или не хватает шумоподавления.

«В этих случаях появление эха может быть связано с браком на линии или неисправностью передающего кабеля», — сказал эксперт.

Прочие проблемы

Из-за того, что в разговоре могут участвовать современные и устаревшие телефоны, эхо может быть слышно даже обладателям продвинутого телефона. Кроме того, отключенная функция эхоподавления на IP-телефонии также может проявляться таким образом.

«Прослушка»

А вот в шпионские рассказы Данилов верить не советует. Если с обычными телефонами посторонние звуки в трубке еще могли с натяжкой поддерживать подозрительность участников разговора, то с мобильными такое невозможно.

«Если кто-то захочет прослушать ваш телефон, он сделает это так, что вы об этом не узнаете», — заверил он.

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