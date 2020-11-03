«Мой сын будет расти без отца»: Решетова отреклась от Тимати из-за «Холостяка»

Решение репера Тимати попытать счастье на шоу «Холостяк» отрезало для него пути назад, в семью, которую он строил с Анастасией Решетовой и сыном Ратмиром. Об этом в Instagram заявила его бывшая возлюбленная.

Несколько недель назад рэпер порвал с мамой своего второго наследника. Бывшие возлюбленные разъехались по разным квартирам, сохранив хорошие отношения. Вскоре после этого в сети появились слухи о желании артиста заработать денег и напомнить о себе широкому зрителю с помощью участия в популярном телепроекте. Позже информация подтвердилась: Тимати стал новым героем «Холостяка».

Instagram @volkonskaya.reshetova

Вместе с тем в среде поклонников крепнет мнение, что разрыв отношений с Решетовой был фиктивным. Дескать, теперь звезде ничто не помешает пойти на шоу. Да и ажиотаж вокруг расставания добавил паре популярности. Фанаты уверены: рэпер и модель разыграли спектакль, а по окончании очередного сезона телепроекта Тимати вновь «воссоединится» с семьей. На одно из таких высказываний Решетова отреагировала в микроблоге.

«Как бы ни было жалко, что мой сын будет расти без отца рядом, но после „Холостяка“ я ни с кем сходиться не собираюсь. У меня есть свои принципы и виденье того, как должна существовать семья. Реалити-шоу туда не вписываются», — написала Анастасия в сторис.

На протяжении семи предыдущих сезонов свою единственную на «Холостяке» искали шоумен Тимур Батрутдинов, певцы Егор Крид и Алексей Воробьев, спортсмен Евгений Левченко, актер Илья Глинников, бизнесмен Макс Чернявский и элитный стоматолог Антон Криворотов. Но примечательно, что ни для одного из них участников шоу не закончилось свадьбой.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшей рэпера Тимати Решетовой захотелось еще детей.