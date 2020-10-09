🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 октября, убывающая Луна в знаке Близнецов благоволит исполнению всех ваших давних мечт и самых сокровенных желаний. Пусть был тернист, пора насладиться плодами своих трудов. Лучше провести день наедине с собой, расслабиться после трудного периода и наметить дальнейшие планы.

♈ Овен

Старайтесь избегать конфликтов, склок и скандалов. Рядом с вами есть человек, который только и ждет, когда вы оступитесь. Постарайтесь быть более внимательны к своему окружению, опередите противника. Поддержки лучше искать там, где вас всегда принимали таким, какой вы есть — в отчем доме.

Космический совет: найдите и опередите недоброжелателя.

♉ Телец

Будьте добры к людям, помогите нуждающемуся, окажите поддержку как материальную, так и духовную, поверьте, они ответят вам тем же. День идеален для того, чтобы попробовать себя в чем-то новом. Возьмите в руки кисти и краски или микрофон.

Космический совет: помогите ближнему и завтра он ответит вам тем же.

♊ Близнецы

Старайтесь сохранять спокойствие и не реагировать на раздражители. У вас есть намеченный путь, не сходите с него. Обратите особое внимание на свое самочувствие и здоровье, подумайте о том, чтобы пройти диагностику у специалиста.

Космический совет: сохраняйте спокойствие и продолжайте действовать.

♋ Рак

Раки, в вашем окружении есть человек, который боится признаться вам в своих чувствах, приглядитесь, звезды говорят, что это именно тот, кого называют «вторая половинка». Будьте открыты к миру и не позволяйте себя мыслить негативно.

Космический совет: откройте сердце для нового чувства.

♌ Лев

Сконцентрируйтесь на крупном деле, не стоит размениваться по пустякам, это только мешает достижению цели. Попытайтесь выжать максимум возможного из своих талантов. Все это позволит вам добиться не только морального удовлетворения от выполненного долга, но и окупится финансово.

Космический совет: сосредоточьтесь на своей цели.

♍ Дева

Сегодня вы рискуете угодить в неприятности, особенно в первой половине дня. Будьте осторожны на дороге по пути на работу. Вечером позвольте себе расслабиться, вы хорошо потрудились на этой неделе, и звезды предрекают вам повышение или значительную финансовую награду.

Космический совет: будьте осторожны на дороге.

♎ Весы

Относитесь к деньгам с умом, вам лучше стоит вложить свои средства во что-то крупное, а не растрачивать на мелкие нужды. Постигните это мастерство, пару раз откажите себя в исполнении сиюминутных «хотелок», и у вас больше не будет возникать прежних проблем.

Космический совет: научитесь грамотно распоряжаться финансами.

♏ Скорпион

День обещает быть напряженным, не исключены конфликты с коллегами и начальством. Пытайтесь не выходить из себя и успокаивайте мыслями, что впереди выходные. Правильно распланируйте свое время и вам удастся выполнить все задуманное.

Космический совет: держите себя в руках и не опускайтесь до оскорблений.

♐ Стрелец

Отличный день, чтобы провести его с семьей. Прогуляйтесь по осеннему парку или пригласите всех на большой ужин без повода. Вам необходим заряд энергии, которую могут дать по-настоящему близкие люди.

Космический совет: уделите время семье.

♑ Козерог

Выбросите из головы весь «эмоциональный мусор». Старые обиды и раны не позволяют вам мыслить четко и ясно. Не сопротивляйтесь переменам, сейчас вы находитесь на пути к новой увлекательной жизни, осталось лишь распахнуть двери.

Космический совет: отпустите болезненное прошлое.

♒ Водолей

Сегодня вам будет трудно устоять от всякого рода искушений. На горизонте может замелькать некая фигура, которая покажется вам интересной для дальнейших отношений, но это чувство окажется ложным.

Космический совет: не поддавайтесь соблазнам.

♊ Рыбы

Рыбы, вы, рискуете поссориться с хорошим другом, и произойдет это по вашей вине. Вы стали слишком вспыльчивы и не можете отказать себе в том, чтобы «проучить» человека даже за самую незначительную оплошность. Поработайте над собой.

Космический совет: будьте терпимее.

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