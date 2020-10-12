Бывший боец смешанных единоборств, актер и телеведущий Олег Тактаров в эксклюзивном интервью 5-tv.ru оценил шансы российского боксера Мурата Гассиева на победу в поединке против американца Кевина Джонсона.

По словам знаменитости, самые сильные стороны 27-летнего уроженца Владикавказа — молодость и выносливость. Бывший чемпион мира по версии IBF (2016-2018) не прекращает работать на ринге вплоть до последнего раунда.

«Но, тут видите какая штука, Кевин — боксер нестандартный! Мурат, наверное, боксировал с такими, когда был в Америке, тренировался. Я на себе попробовал подобного боксера, кто стоит чуть-чуть даже повыше по технике, старый такой вариант, когда люди боксировали по 15 раундов, отсюда эта техника и появилась. Джемс Тони яркий представитель такого ведения боя. Кевин уходит вправо. У него наработан уход от ударов, даже если ты зажат в углу, и прикидывается „шлангом“. Вдруг неожиданно вылетает левый хук, неожиданно может и вылететь апперкот», — сказал Олег Тактаров.

Актер и экс-боец ММА считает, что Мурат Гассиев способен нанести сильнейший левый апперкот. Благодаря этому удару, россиянин сможет «достать» соперника. Олег Тактаров склонен считать, что в ходе поединка за титул чемпиона мира в супертяжелом весе будет происходить осторожный «набор» очков.

«Мне кажется, это будет набор очков при постоянном понимании, что в любую секунду может вылететь пушка. Надо быть осторожным! То есть осторожный набор очков и давление. Где-то в последних раундах возможно есть шанс попасть. Кевину, если не ошибаюсь, 41 или 42 года и возраст уже критический», — заключил Олег Тактаров.

Что касается мнения экспертов, энтузиазм Джонсона они не поддерживают. Они склоняются к преимуществу россиянина в этом дуэте и предрекают 27-летнему экс-чемпиону IBF (2016-2018) и WBA (2018) в первом тяжелом весе победу. Первым Гассиеву помогут стать отличная физическая форма, скорость и точность ударов, которые отличают его от противника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Гассиев отреагировал на дерзкое обращение Джонсона перед боем.