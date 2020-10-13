Звездная успеваемость: Как знаменитости учились в школе?

Давно не секрет, что миром правят троечники. Вчерашние лентяи с задних парт частенько оказываются в победителях по жизни. 5-tv.ru выяснил, как учились в школе самые известные люди России и мира.

Владимир Путин

В одном из интервью Владимир Путин признался, что в школе учился нормально, но ничего выдающегося в этот период не совершил. Долгое время будущий президент мечтал стать разведчиком, но после восьмого класса он перешел в школу с химическим уклоном. Там Путина, по его собственным словам, «переклинило» и он решил поступать на юридический. Для этого ему пришлось серьезно подтянуть гуманитарные науки, например, немецкий, который у Владимира Владимировича в то время находился «в ужасном состоянии».

Владимир Путин с детства мечтал стать разведчиком. Фото: ТАСС / Russian Archives

Одноклассники вспоминают президента как прилежного ученика с тягой к гуманитарным наукам и отличным немецким языком. А вот списывать Путин никому не давал. Школьные знакомые считают, что будущий президент просто очень честно относился к учебе.

Егор Крид

Настоящее имя Егора Крида — Егор Булаткин. Молодой человек прилежно учился в школе до пятого класса, позже он увлекся музыкой. По словам учителей, мальчик был очень самодостаточен. Возможно, по этой причине в какой-то момент он просто перестал переживать из-за плохих оценок.

Егор Крид больше времени уделял творчеству, а не учебе. Фото: Global Look Press / Vadim Tarakanov

Первое выступление будущего певец произошло на него школьном выпускном. После школы парень поступил в РАМ им. Гнесиных, но очень скоро учеба ушла на второй план, ведь Егор начал активно гастролировать.

Альберт Эйнштейн

Есть миф, что в школе Эйнштейн учился плохо. На самом деле Нобелевский лауреат по физике был хорошистом. Единственный предмет, с которым у мальчика, а позже и юноши возникали проблемы — математика. Непростые отношения с этой дисциплиной у Эйнштейна были и в зрелом возрасте.

В школе у Эйнштейна были проблемы с математикой. Фото: ТАСС

Биографы Эйнштейна пишут о том, как его, уже лауреата Нобелевской премии по физике, однажды попросили позаниматься с соседской девочкой. Малышка с порога заявила ученому, что у нее проблемы с математикой. Эйнштейн ответил, что его проблемы с этим предметом куда серьезнее.

Участники группы BTS

Участники BTS не всегда были кумирами миллионов. Задолго до первой волны популярности Чимин, Сюга, Джей-Хоуп, RM, Ви, Чин и Джонгук были обычными подростками и студентами творческих вузов. Почти у всех участников коллектива были проблемы со школьной успеваемостью, ведь много времени они отводили творчеству.

RM питал слабость к английскому языку, который он изучает с детства. В остальных предметах юноша числился в хорошистах. Любимец девчонок Джин учился на тройки и вел затворнический образ жизни. В тот период он и представить себе не мог, перед какими толпами людей он однажды будет выступать.

Среди участников BTS есть любители биологии и литературы. Фото: www.globallookpress.com / Kristin Callahan

В то же время Шуга, Чимин и Джей-Хоуп в школьные годы предпочитали находиться в центре внимания. Молодые люди предпочитали занятия творчеством типа танцев и музыки скучным школьным урокам. А вот Ви и Чонгук относились к учебе внимательнее. Первый интересовался биологией, второй был неравнодушен к литературе.

Настя Ивлеева

Это сегодня Настя Ивлеева — суперзвезда российского шоу-бизнеса. До того, как получить известность в сети, девушка встречала гостей в ресторане и занималась оформлением документов в автосалоне. А детство у нее прошло в деревне в Ленинградской области.

В школе Ивлеева постоянно участвовала в самодеятельности. Фото: Instagram @_agentgirl_

Школьные приятели не удивляются успеху Ивлеевой. По словам знакомых девушки, в школьные годы она постоянно участвовала в разной самодеятельности. Она пела и танцевала, хотя спортивной ее назвать было сложно. Свои нынешние атлетические формы она подкачала на заре телевизионной карьеры.

Алишер Моргенштерн

Моргенштерн — кумир миллионов российских подростков. Он презирает недоступность искусства, считая, что громкий хит можно создать на коленке. Высшего образования у музыканта нет, зато школу, по его собственным словам, он закончил на пятерки и четверки.

Morgenshtern закончил школу на четвертки и пятерки. Фото: Instagram @morgen_shtern

Он даже поступил в Башкирский государственный педагогический институт, но был отчислен за отлынивание от занятий. По слухам, во время практики он снял пранковое видео и выложил его в сеть, после чего юношу вычеркнули из списков учащихся. По словам рэпера, он даже поспорил с одним из преподавателей, что станет «человеком» через десять лет. Журналисты попытались уточнить информацию в вузе, но ответа так и не пришло.