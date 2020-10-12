Врач предупредил о смертельной опасности артрита
По словам доктора медицинских наук Дмитрия Каратеева, есть разновидности заболевания, от которого больше всего страдают молодые люди.
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Всемирный день борьбы с артритом отмечается 12 октября. Об опасностях этого заболевания ФАН рассказал врач-ревматолог, доктор медицинских наук Дмитрий Каратеев.
По его словам, этот недуг чреват частыми воспалениями, которые, в свою очередь, тянут за собой целый букет болезней, способных за пару лет привести человека к инвалидности. Людей, страдающих от хронических заболеваний, артрит приближает к преждевременной смерти.
«Люди без правильного лечения приходят к инвалидности буквально в течение нескольких лет. Более того, это все сопровождается активным воспалительным процессом, который ухудшает течение остальных заболеваний, в частности, таких распространенных, как сахарный диабет или атеросклероз. Поэтому у таких пациентов есть повышение риска ранней смерти. В первую очередь от сердечно-сосудистых катастроф — инфаркта и инсульта», — объяснил врач.
Артрит имеет множество разновидностей, добавил медик. По его словам, от некоторых видов заболевания больше всего страдают люди молодого возраста — от 30 до 50 лет.
«Ревматоидный артрит или псориатический артрит — эти заболевания суммарно поражают порядка 1–1,5% от общего количества населения», — рассказал медик.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему с аптечных полок пропали препараты для лечения артрита.
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