Врач предупредил о смертельной опасности артрита

Всемирный день борьбы с артритом отмечается 12 октября. Об опасностях этого заболевания ФАН рассказал врач-ревматолог, доктор медицинских наук Дмитрий Каратеев.

По его словам, этот недуг чреват частыми воспалениями, которые, в свою очередь, тянут за собой целый букет болезней, способных за пару лет привести человека к инвалидности. Людей, страдающих от хронических заболеваний, артрит приближает к преждевременной смерти.

«Люди без правильного лечения приходят к инвалидности буквально в течение нескольких лет. Более того, это все сопровождается активным воспалительным процессом, который ухудшает течение остальных заболеваний, в частности, таких распространенных, как сахарный диабет или атеросклероз. Поэтому у таких пациентов есть повышение риска ранней смерти. В первую очередь от сердечно-сосудистых катастроф — инфаркта и инсульта», — объяснил врач.

Артрит имеет множество разновидностей, добавил медик. По его словам, от некоторых видов заболевания больше всего страдают люди молодого возраста — от 30 до 50 лет.

«Ревматоидный артрит или псориатический артрит — эти заболевания суммарно поражают порядка 1–1,5% от общего количества населения», — рассказал медик.

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