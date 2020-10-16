🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 октября, Новолуние способствует обретению уверенности некоторыми знаками, а другим звезды советуют сделать паузу в делах. В целом время благоприятно для переоценки ценностей, анализа своих желаний и общения с любимыми людьми.

♈ Овен

Вы бьетесь над решением задачи, которая для вас не нова. Вспомните, что вы делали в аналогичной ситуации раньше. Ваши мудрость и терпение помогут вам и на этот раз. Также стоит провести переоценку ценностей в личной жизни — это пойдет ей на пользу. По тому же пути можно пойти и в вопросах карьерного роста.

Космический совет: ищите ответ на вопрос в своем прошлом.

♉ Телец

Ваши силы забирают сомнения, которыми вы себя терзаете уже не первый день. Не сдавайтесь! Вспомните о том, что суета мешает делу. Расслабьтесь, посмотрите на свой вопрос с другого ракурса. Решение придет само. И главное, побольше уверенности в себе!

Космический совет: ваши силы крадут сомнения.

♊ Близнецы

Вы выбрали непростой путь к успеху. И потому вам бывает тяжело, усталость накапливается. Но это не повод сворачивать. Проявите терпение, скоро ваши старания будут вознаграждены. Восстановить силы поможет общение с близким вам по духу человеком.

Космический совет: не сворачивайте с пути.

♋ Рак

Жизнь кипит вокруг вас, и вам порой кажется, что вы — капля в океане. Вспомните о том, кто вы на самом деле, Рак. Не умаляйте свои заслуги. Чуть больше настойчивости, и вас услышат те, до кого вы хотите достучаться. Особенно, если проявите себя как настоящий дипломат.

Космический совет: проявите дипломатические способности.

♌ Лев

Для вас сегодня день полон вдохновения. Оно будто разлито в воздухе вокруг вас, и вам остается лишь им воспользоваться. Не стесняйтесь новых проявлений творческого порыва — вас посетят идеи, которых вы так ждали. Но не спешите их воплощать, хорошо обдумайте и запишите. Вечер прекрасно подойдет для развлечений, особенно в компании любимого человека.

Космический совет: черпайте вдохновение, оно повсюду.

♍ Дева

Пришло время пересмотреть идеи и проекты, которые вы задвинули на дальнюю полку. Сегодня есть шанс вдохнуть в них жизнь. Несомненно, вы столкнетесь с трудностями, но они вам будут по плечу. Тем более, у вас появился человек, способный прибавить вам веры в себя и в свою победу!

Космический совет: взгляните по-новому на старые задумки.

♎ Весы

Для вас открываются новые возможности. Не бойтесь шагнуть вперед, вам будет оказана поддержка. Просто проявите готовность принять помощь или совет от того, кто окажется рядом. Вы заслужили эту удачу, так не упустите ее.

Космический совет: не бойтесь принять дар судьбы.

♏ Скорпион

Сегодня в центре внимания, вероятно, будут вопросы, связанные с домом и имуществом. Возможно, вы планируете ремонт или покупку жилья. Это благоприятный день для сделки или начала новой жизни. Посвятите его делу, но не забывайте об отдыхе — чашка ароматного травяного чая придаст вам сил.

Космический совет: дело, которые вы планировали, пойдет как по маслу.

♐ Стрелец

Вас тянет творить, ваша Муза уже заждалась. Не важно, что именно вы будете делать — петь, рисовать, читать стихи — вы найдете и благодарную публику, и единомышленников. Поэтому лучше всего день провести с друзьями, они поддержать вас в любых начинаниях.

Космический совет: посвятите себя творчеству в компании друзей.

♑ Козерог

Сколько можно биться над решением дилеммы, если оно все равно зависит не от вас? В этом мало проку, да и веселья тоже. Следуйте за своим сердцем, и оно вас не подведет. Попробуйте что-то новое для себя, это вас взбодрит! Неожиданная удача придет сама к вам в руки, как только вы перестанете себя терзать ненужными переживаниями.

Космический совет: отбросьте ненужные переживания.

♒ Водолей

Отпустите бремя своих ожиданий, Водолей. Вспомните, что у каждого свой путь к цели, и не всегда средства других людей хороши для вас. Будьте индивидуалистом. И не спешите переходить от слов к делу — поразмыслите, у вас есть время на передышку.

Космический совет: у вас есть время на передышку.

♊ Рыбы

Сравните, как много вы получали энергии взамен потраченной за последнее время. Есть ли здесь баланс? И не растратили ли вы себя попусту? Восполните силы с помощью дня, проведенного наедине с собой. Хорошо подойдет расслабляющая ванна, ароматерапия и музыкальная медитация.

Космический совет: время восполнить силы.

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