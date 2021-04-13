Опасное чувство: 5 звезд, которые встречались с криминальными авторитетами

Некоторые девушки даже из высшего общества и шоу-бизнеса интересуются только «плохими парнями». Они без памяти влюбляются в состоятельных мужчин, которые могли заработать эти деньги не совсем честно, не пугают теледив и певиц даже криминальные разборки и судимости их спутников.

Мария Максакова

В далеком 2010 году певица Мария Максакова потеряла голову от харизмы и уверенности бизнесмена Владимира Тюрина. Мужчина на тот момент вращался в криминальных кругах и уже имел за плечами несколько судимостей. После рождения Максаковой от партнера двоих детей их семейному счастью пришел конец. Разрыв сопровождался громким скандалом с обвинениями в домашнем насилии.

ТАСС / Коротаев Артем

Юлия Волкова

Бывшая участница группы «Тату» Юлия Волкова, будто питала слабость к мужчинам, связанным с криминальным миром. Отец ее дочери Павел Сидоров был «не последним человеком» в лихие 90-ые.После расставания с мужем, певица обратила внимание на наследника владельца крупной строительной компании. Ради Парвиза Ясинова девушка приняла ислам и родила возлюбленному сына. Отношения распались после обвинений Ясинова в покушении на убийство. После этого девушка влюблялась в криминального авторитета Гришу Гальского и в Влада Голдмана, который, по слухам, занимался махинациями с недвижимостью.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Татьяна Овсиенко

Татьяна Овсиенко полюбила бывшего рэкетира по кличке Саша Чудной. Певица надеялась, что ради нее Александр Меркулов (настоящее имя – Прим.ред.) оставит свои мир криминала, но мужчина напротив увяз в преступности еще сильнее. По статье о покушении крупного бизнесмена Меркулова приговорили к четырем годам лишения свободы. На протяжении этих лет бывшая солистка группы «Мираж» преданно ждала возлюбленного и посещала его в тюрьме.

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Оксана Федорова

Победительница «Мисс Вселенная» Оксана Федорова семь лет состояла в отношениях с бизнесменом из Северной столицы Владимиром Голубевым. Спутник был старше телеведущей более чем на 20 лет, и, по слухам, имел темное прошлое. а темное прошлое мужчины. Якобы бизнес Владимира был лишь прикрытием для криминальных дел, которые он начал вести еще в 90-е годы. Но не это стало причиной разлада пары. Сама Федорова позднее признавалась, что их чувства просто угасли.

www.globallokpress.com / Anatoly Lomokhov

Николь Кузнецова

«Белый маг», как называет себя сама Николь Кузнецова, строила отношения с уважаемым в криминальном мире авторитетом Вячеславом Иваньковым. Более того, бизнесмен был другом отца девушки, который знал ее еще совсем ребенком, а после начал оказывать юной Николь знаки внимания, дарил дорогие украшения и автомобили. В 2009 году Иваньков был убит, что, возможно, совершили его бывшие партнеры по бизнесу.

Instagram @nikol.official

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