🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 октября, растущая Луна находится в знаке Козерога. Не стоит заниматься денежными делами, оформлять важные для работы и личной жизни документы. Есть также риск отравления, поэтому к еде стоит быть особенно внимательными. Вместо этого лучше дать себе немного отдохнуть, отправиться в короткое путешествие.

♈ Овен

Овны, велика вероятность того, что у вас есть тайный поклонник. Оглянитесь по сторонам, может быть, это ваш хороший знакомый? Если вам кажется, что положение или возраст избранника могут стать препятствием на пути любви — прекратите сомневаться в своих силах. Вы наверняка сумеете произвести отличное впечатление. А еще есть шанс сделать очень выгодную и давно желанную покупку.

Космический совет: вы сумеете покорить чужое сердце, даже не сомневайтесь.

♉ Телец

Тельцы, если вам кажется, что усилия в отношениях с вашей второй половиной предпринимаете только вы, может статься, что так оно и есть. Попробуйте сделать шаг назад и посмотреть, будут ли добиваться уже вас. Если нет — а стоит ли такой человек ваших стараний? И давно пора сменить настрой, с которым вы начинаете день. Положительные мысли материальны и помогут не так сильно уставать от стресса. И не стоит расслабляться за бездумным шоппингом — звезды предупреждают о риске бессмысленных трат.

Космический совет: пришло время подумать о себе.

♊ Близнецы

Близнецы, присмотритесь к своему окружению, особенно — к избранникам. Быть может, они ведут себя странно — и да, этому есть причина. А какая она — еще предстоит выяснить. Если у вас хорошее настроение — осторожнее, ведь кто-то может использовать это себе на пользу, когда вы слишком расслабитесь. Лучше сосредоточьтесь на работе, не отвлекайтесь на пустую болтовню.

Космический совет: не стоит быть слишком доверчивыми.

♋ Рак

Раки, вас ждет просто замечательный день. Но все могут испортить досужие сплетни. Помните, что молчание — золото. Уделите должное внимание своим финансам. Вычислить причину вечной нехватки денег поможет ведению бюджета, иначе вы рискуете не досчитаться приличной суммы, которая вам очень не помешает.

Космический совет: начинайте вести учет своих расходов.

♌ Лев

Львы, удача сегодня на вашей стороне. Если рядом есть кто-то, кому вы давно симпатизируете, стоит признаться. У вас есть все шансы на взаимность! Сегодня у вас будет получаться все — не исключено повышение на работе, заключение долгожданной сделки и другие приятные новости.

Космический совет: вам будет благоволить удача.

♍ Дева

Девам стоит присмотреться к возлюбленным. Быть может, это все ерунда, но есть шанс, что вас обманывают. Тем из вас, кому не хватает уверенности в себе, самое время ее тренировать. В противном случае кто-то так и будет пользоваться вашей добротой себе во благо. А если сократите лишние траты, будете приятно удивлены, сколько всего полезного можно сделать с образовавшейся свободной суммой.

Космический совет: пора отвоевать свое место под солнцем.

♎ Весы

Весы, сегодняшний день идеален для дружеских встреч и приятной беседы. В работе стоит стать гибче, не реагировать остро на некомпетентность других сотрудников, сосредоточиться на собственных успехах.

Космический совет: самое время встретиться с друзьями.

♏ Скорпион

Скорпионы, чужие отношения кажутся более открытыми, гармоничными или страстными? Не стоит завидовать, со стороны всегда все видится иначе. У каждой пары — своя динамика. Если вы счастливы и любимы — чего еще желать? И в остальном стоит добавить чуточку терпения к своему обычному поведению. Это сократит количество конфликтов и снизит ваш уровень стресса.

Космический совет: не надо завидовать другим, сосредоточьтесь на себе.

♐ Стрелец

Стрельцы, если вы все еще одиноки, настал ваш звездный час. Звезды говорят, что ваша привлекательность для противоположного пола растет, так что можно смело рассчитывать на свидание или интересное знакомство. Очень важно не забывать при этом про друзей, они всегда подскажут, как быть в сложной ситуации.

Космический совет: пришло время заняться личной жизнью.

♑ Козерог

Козероги, неделя будет нестабильной во всех отношениях. Но терпение, улыбка и готовность помочь окружающим принесут свои плоды. Скоро вы заметите ответные действия со стороны коллег, друзей и даже потенциальных возлюбленных. Не бойтесь этого, вы заслужили.

Космический совет: придется потерпеть.

♒ Водолей

Водолей, вы внезапно стали заметно привлекательнее в глазах окружающих. Есть вероятность, что кто-то посмотрит на вас по-новому. А может, старая дружба перерастет во что-то большее? На работе вот-вот сменится обстановка, вам станет проще и комфортнее работать, а ваши идеи будут услышаны.

Космический совет: присмотритесь к своим близким друзьям.

♊ Рыбы

Рыбы, не откладывайте в долгий ящик неприятные рабочие обязанности. Еще немного промедления, и на вас может обрушиться гнев вашего начальства. А вот в любви, даже если есть проблемы, существуют пути решения. Нужно дать второй половинке второй шанс и самим постараться доказать, что ваша пара стоит того, чтобы оставаться вместе.

Космический совет: приступайте к работе.