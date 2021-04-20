Как флиртуют представители разных знаков зодиака?

Звезды многое определяют в жизни человека. Оказалось, что характерные жесты, движения, поступки и стиль разговора могут свидетельствовать о флирте, даже если одна из сторон ничем этого не выдает. Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа поделился своими сокровенными знаниями на эту тему.

Овны

Овны ведут активный образ жизни, у них отличное чувство юмора и незаурядная харизма. Да и лидерские качества этого знака зодиака скрыть не получится. Дружелюбность, ответственность и четкое понимание своих желаний делает флирт с их стороны очевидным. Пропустить откровенные намеки невозможно. Остается только решить, принимать их или нет.

Тельцы

Заботливые, открытые, прямолинейные Тельцы не прячут свои чувства от избранников. Романтичные по натуре, они любят красивые свидания, дарят букеты, стараются порадовать вторую половинку, а также не отрывают от них взгляда. Ошибиться в причинах их поведения просто невозможно.

Близнецы

Двойственность знака Близнецов проявляется и в их манере флиртовать. Они не будут бросаться в омут с головой. Сначала потребуется изучить человека, подумать и только потом — действовать. Но если ухаживание все же началось, то от объекта своего интереса Близнецы так просто не оторвутся. И чаще всего им удается соблазнить избранников очень быстро.

Раки

Раки — семейные, настроенные на долгие отношения люди. И они буквально располагают к общению: легкие, ненавязчивые, не пытающиеся продавить свою точку зрения. Они любят пошутить и посмеяться, эрудированные, начитанные и многогранные. Если такой человек уделяет свое внимание вам, то это наверняка неспроста.

Львы

Львы — Короли, они знают, чего хотят, и идут прямо к цели. Порой от их настойчивого внимания не скрываться, и если чувства не взаимны, терпеть такое может быть тяжело. А если интерес есть с обеих сторон — то очень приятно! Настойчивость, внешняя и внутренняя красота, аура уверенности в себе и широкая улыбка гарантируют успех флирта у Львов. Они не скрывают своих намерений, так что порой им поддаются даже те, кто изначально не собирался ничего такого делать.

Девы

С чувствами Дев разобраться уже не так просто. Они не прут, как таран, скрывают свое желание флиртовать из природной скромности. Порой их ухаживание можно перепутать с дружбой. Зато когда признание сделано, романтики в отношениях будет даже через край.

Весы

Намерения Весов не лежат на поверхности, а словно бы сменяют друг друга. То нежные слова и улыбки, то обычное общение. Объект его флирта в итоге мучается сомнениями — может быть, показалось? И боится сделать первый шаг. Иногда то, что Весы считали ухаживанием, так и остается под званием «дружба».

Скорпионы

Скорпионы могут флиртовать по-разному. Если они действительно заинтересованы и глубоко влюблены, то будут стараться проявить себя. По сути, флирт будет идти мимо избранника, чтобы показать свои лучшие черты. Можно даже не догадаться, что демонстрация ума, доброты, заботливости к окружающим призвана привлечь чье-то конкретное внимание.

Стрельцы

Стрельцы активные не меньше Тельцов, но они могут быть и нежными, и мудрыми, и хитрыми. Все, чтобы добиться своего! При флирте они окружают своего избранника вниманием 24/7, напоминают о себе сообщениями, звонками и записочками. Они могут покорить романтичностью, заставить забыть о конкурентах. Но ради достижения цели заполучить новую птичку в свою золотую клетку могут и солгать или скрыть что-то от своего любовного интереса.

Козероги

Козерог флиртует не на словах, он действует. С его стороны это вовремя приоткрытая дверь, крепкая рука рядом, молчаливая сосредоточенности за рулем, чтобы безопасно довезти избранника до дома… и многое другое! Не сразу другие понимают, что это уже ухаживание, а не просто помощь друга.

Водолеи

Водолеи соблазняют интеллектом. Они будут выгодно отличаться от всех других, ухаживать красиво и очевидно, демонстрировать свой статус, наличие образования, спокойствие на лице всегда и во всем. Многие не могут перед ними устоять. Флирт с их стороны почти всегда успешен.

Рыбы

Рыбы разборчивы в будущем партнере, но уж если решат взяться за флирт, откладывать его в долгий ящик не будут. Ухаживать любит с максимальной откровенностью и прямолинейностью. Можно определить интерес к себе у Рыб даже без знания знака зодиака, когда начинаются достаточно «взрослые» вопросы. Намеков они делать не будут и сразу пойдут ва-банк, пишет Starhit.ru.

Ранее 5-tv.ru писал, какими чертами характера обладают мужчины разных знаков зодиака на самом деле.