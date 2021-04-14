Какая еда приводит к росту числа больных раком в России — ответ онколога

|
Валентин Черников
13 544

Врач Алексей Невольских рассказал, что лежит в основе злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта.

Какая еда приводит к росту числа больных раком в России — ответ онколога

Фото: depositphotos

Любимая многими россиянами, вкусная, но не полезная еда выступает основным фактором развития рака желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал в беседе с KP.RU, доктор медицинских наук, врач-онколог Алексей Невольских.

В последние годы колоректальный рак все больше распространяется среди населения. Всего ежегодно выявляется более 74 тысяч новых случаев — второе место в структуре онкозаболеваемости. В России раком желудка заболевает около 40 тысяч человек в год.

Среди факторов риска развития заболевания помимо сидячего образа жизни и генетической предрасположенности центральное место занимает неправильное питание.

«Когда люди едят мало овощей и фруктов, используют суррогатные продукты, много животных жиров, фастфуд — все это способствует формированию запоров. Пища, включая вредные вещества-канцерогены, дольше находится в кишечнике, и длительный контакт канцерогенов с клетками слизистой может вызывать мутации, что приводит к развитию рака», — рассказал онколог.

Как отметил врач, во избежание злокачественных новообразований в рацион обязательно нужно включать фрукты и овощи. Они нормализуют продвижение пищи по желудочно-кишечному тракту и выведение из организма продуктов переработки.

Ранее 5-tv.ru писал, что продукты с высоким содержанием сахара предложили маркировать.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
77.25
-0.26 91.92
-0.15
ТОП-3 пар по знакам зодиака, в которых женщина доминирует

Последние новости

9:19
«Про меня забыли»: Почему Авраам Руссо боится вернуться в Россию?
9:12
Популярные направления майского отдыха выросли в цене на 25%
9:03
Принца Филиппа похоронят в свинцовом гробу
8:55
«Вся жизнь — борьба»: Филипп Киркоров ответил на обвинения в долгах
8:44
Без паники: что будет, если Россию отключат от системы SWIFT?
8:40
Какая еда приводит к росту числа больных раком в России — ответ онколога

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля, для всех знаков зодиака
Врачи назвали самую «вкусную» для комаров группу крови
Три любви, эмиграция, роман с Пугачевой. Путь экс-солиста «Песняров» Леонида Борткевича
«Не знает ни одной ноты»: Долина устроила скандал на шоу Галкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака