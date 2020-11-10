Чужой ребенок и измены. Была ли взаимной любовь в семье Рыбникова и Ларионовой?

Одна из самых красивых пар советского кинематографа — Алла Ларионова и Николай Рыбников. 30 лет назад, 22 октября 1990 года, не стало звезды фильмов «Девчата», «Девушка без адреса» и многих других картин, а супруга актера прожила еще десять лет. Закат жизни она встретила почти в безвестности, а о ее семейном счастье ходили не самые приятные слухи. Причем многие еще при жизни мужа. Издание StarHit.ru вспоминает, так была ли взаимной любовь в этом звездном союзе?

Чувства у будущих супругов возникли не сразу. Они познакомились еще студентами, Николай часто бывал в гостях у Аллы, знал ее родителей, но отношения не заводил. В ту пору у него была другая девушка. Хотя Ларионова уже тогда была им увлечена и признавалась, что плакала о нем в подушку.

Зато, когда он оказался свободен — вдруг остыла. А он воспылал настоящей любовью. Даже думал свести счеты с жизнью из-за нее. Остановил влюбленного юношу педагог, Сергей Герасимов, намекнув, что девушку надо завоевывать, а не совершать роковые глупости во имя нее.

И Рыбников последовал совету — присылал телеграммы и письма ей с признаниями любви, где бы она ни находилась. Но красавицу ничто не трогало. В то время Алла была увлечена Иваном Переверзевым. К браку с Рыбниковым ее подвела роковая случайность — актриса забеременела.

С ребенком под сердцем ее бросил отец малышки, в которого она была так влюблена. Он сорвался в Москву, где вероломно женился на другой, более выгодной, по мнению родителей, пассии. Алла осталась одна и в положении. Тут-то и появился Рыбников. Он сразу сделал предложение, и Алла не смогла отказать. Своего счастья он дожидался шесть лет.

«Колю не нужно было ни просить, ни звать! Он тогда снимался в „Высоте“, но все бросил и первым же рейсом вылетел к Алле в Минск — делать предложение», — вспоминала продюсер Светлана Павлова.

Кадр из кинофильма «Весна на Заречной улице» Режиссеры: Марлен Хуциев, Феликс Ефимович Миронер 1956 г.

Актеры поженились, совсем скоро у них родилась дочь Алена. На сплетни вокруг их брака они не обращали внимание. Тем более, Николай принял малышку как родную. Они жили в трехкомнатной квартире, потом смогли получить еще две комнаты, и их дом был всегда открыт для гостей. Алла была всегда рада им, а Николай — быстро уставал. Такой балагур на экране оказался в жизни весьма закрытым человеком.

Многие из друзей пары обращали внимание на то, что Алла — совсем не хозяйственная. Говорят, многими домашними делами занимался Николай. Зато она готовила на славу! Ее борщи вспоминали все, кто был хоть раз в доме актеров. Правда, порой среди гостей оказывались и тайные поклонники красавицы-актрисы — она не стеснялась принимать их ухаживания. Постепенно начала гулять «налево».

«В Аллу многие влюблялись. И сама она иногда увлекалась, у нее случались романы. Как говорила Мордюкова — для блеска глаз. И конечно, Коля об этом знал. Он и ревновал Аллу, и порой впадал в гнев. Но что мог сделать? Знал же, что ни жить, ни дышать не сможет без своей «лапуси», — вспоминала Светлана Павлова.

Порой Ларионова пропадала на сутки. Николай сходил с ума, но терпел. Ведь она всегда возвращалась к нему. А значит, наверное, любила.

«Но что бы Алла себе ни позволяла, у нее и мысли не было уйти от Коли. Может быть, она любила даже не меньше, чем он, просто по-своему. Во всяком случае, Алла переживала за мужа больше, чем за себя», — отмечала Павлова.

Кадр из кинофильма «Садко» Режиссер: Александр Птушко 1952 г.

В 80-е им пришлось несладко — случилась беда: сломала шейку бедра теща актера. Они как могли, ухаживали за ней. А тут и с деньгами стало трудно. Кинематограф не стоял на месте, и востребованность актеров стала ниже. А большая квартира требовала средств на ее содержание. Ближе к концу десятилетия Рыбников стал сдавать, начало ухудшаться здоровье. Он умер в 1990 году, во сне. Не выдержало сердце.

Алла Ларионова пережила мужа на десять лет. Но это время было для нее трудным. Начались проблемы с младшей дочерью, общей с Николаем, Ариной. Постепенно она отдалилась от детей, стала затворницей. В последние годы актриса сильно жалела, что так мало времени проводила с любимым мужем.

«Разлюбила я что-то шумные компании. Помнишь, как Коля говорил: „Лапуля, я — спать!“ Жалко, что я раньше не понимала, что посидеть с ним дома — это самое лучшее. Вот теперь приходится сидеть без Коли. Всю жизнь с ним прожила, а побыть наедине как следует и не успела», — сетовала Ларионова в последние годы жизни.

Когда артистки не стало, ее похоронили рядом с мужем, на Троекуровском кладбище. Несмотря на то, что при жизни о них ходили самые разные сплетни и слухи, и по сей день Ларионова и Рыбников остаются одной из самых красивых пар советского кино.

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