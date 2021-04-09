83 года назад, 9 апреля 1938-го, родился Виктор Черномырдин. Виктор Степанович — один из самых ярких политиков своего времени, в народе его больше всего помнят за меткие и колкие высказывания, прозванные черномырдинками. 5-tv.ru вспомнил главные цитаты Черномырдина.

О роке

Globаllookpress.com / Anton Kavashkin

В народе цитата Черномыдина больше известна как «Никогда такого не было, и вот опять». Она описывает экстраординарное событие, которое уже не удивляет. Либо нечто такое, что происходит часто и мало кого беспокоит. Высказывание Черномырдина звучит и при обсуждении политических решений, направленных на улучшение ситуации, но породивших еще больше проблем. Увы, контекст фразы позабыт.

О денежной реформе 1998 года в России

Globаllookpress.com / Anton Kavashkin

Свою самую известную фразу Виктор Степанович произнес, рассуждая о денежной реформе в августе 1993 года. Центробанк приказал населению обменять советские рубли на банкноты нового образца.

Правительство предполагало, что реформа укрепит рубль, но вместо этого она породила панику среди граждан не только России, но Казахстана и Белоруссии. Сложившуюся ситуацию с досадой прокомментировал тогдашний премьер-министр России Виктор Черномырдин. Есть сведения, что чиновник сказал только первую часть предложения, вторую — за него продолжил кто-то из приглашенных журналистов.

О партии «Единство» на встрече с журналистами в Госдуме в 2000 году

Globаllookpress.com / Anton Kavashkin

Контекст многих выражений Черномырдина неизвестен. Эту фразу Виктор Степанович сказал на встрече с журналистами в Госдуме 18 января 2000 года, когда речь зашла о партии «Единство». А вот почему Черномырдин так выразился — непонятно.

О методе работы

Globаllookpress.com / Anton Kavashkin

Виктор Степанович был воистину искусным оратором. Как и подобает великим риторам, он руководствовался правилом «Краткость — сестра таланта». Контекст цитаты про некие сделанные пункты установить не удалось. Но это не мешает ей оставаться одним из самых ярких изречений Черномырдина.

О честности с самим собой

Globаllookpress.com / Anton Kavashkin

Виктор Черномырдин своими высказываниями бил не в бровь, а в глаз. Будучи кандидатом технических наук, политик часто выражался витиевато, но некоторые его изречения всерьез заставляли задуматься. Виктор Степанович не понимал, от чего Борис Березовский стесняется своего еврейского происхождения. Однажды Черномырдин вслух задался вопросом: чего стесняться-то?

О географии

Globаllookpress.com / Anton Kavashkin

Виктор Черномырдин превозносил родину, как мог. Как-то раз, уже в качестве посла России в Украине, политик заявил, что Россия — это континент. Однако у этого громкого заявления есть продолжение:

«Россия — это континент, и нам нельзя тут нас упрекать в чем-то. А то нас одни отлучают от Европы, вот, и Европа объединяется и ведет там какие-то разговоры. Российско-европейская часть — она больше всей Европы вместе взятая в разы! Чего это нас отлучают?! Европа — это наш дом, между прочим, а не тех, кто это пытается все это создать и нагнетает. Бесполезно это».

В 2006 году Черномырдин повторил это высказывание. Заметив недоумение на лицах журналистов, Виктор Степанович вслух спросил, учились ли они в школе. Кто-то напомнил чиновнику, что Китай с Индией находятся на том же континенте, что и Россия. Ответ Черномырдина поразил всех: «А причем здесь Китай? Китай — не континент».