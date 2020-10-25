Пир во время чумы? Забыв про COVID-19 российские звезды устраивают концерты

Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по отечественному шоу-бизнесу. Концерты повсеместно отменялись, звезды сидели без работы. И жаловались, как им тяжело. Как только ситуация с эпидемией нормализовалась артисты бросились наверстывать упущенное и кажется забыли о том, что COVID-19 никуда не делся.

Особенно это опасно сейчас, во время нового витка эпидемии. Но исполнителей уже не остановить. Они пытаются отбить потери и готовы рисковать здоровьем и жизнью своих поклонников. А организаторы представлений закрывают глаза на нарушения и требования безопасности.

Простите, а как же социальная ответственность? Или это такой последний чес, а дальше хоть трава не расти? Корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер сходил на концерты, пообщался со звездами и попытался понять, чем закончится этот пир во время чумы. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге перенесли все концерты, запланированные на осень. Далеко не все зрители, купившие билеты, могут вернуть потраченные деньги.