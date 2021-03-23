ТОП-7 запретных слов: как нельзя называть своего ребенка

Часто взрослые недооценивают роль слов в отношениях с детьми. Случайная фраза, брошенная в порыве эмоций может повлиять на всю дальнейшую жизнь ребенка. Поэтому так важно следить, что вы говорите малышу и как называете его. Даже ласковые и приятные слова могут оказаться губительными для его несозревшей личности.

Как пишет Femmie.ru, некоторые слова не опасны сами по себе, но, повторяя их изо дня в день, можно дать неправильную установку, сформировать неадекватное отношение ребенка к себе и к миру.

«Командирша»

Детей-лидеров часто в шутку зовут командирами. Но это слово в женском роде может быть воспринято как издевательство. Девочка может думать, что руководить она не должна или не умеет, поэтому ее так и называют. Если малышка пытается самоутвердиться, руководя другими, научите ее делать это вежливо и с уважением, а не вешайте насмешливый ярлык.

www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

«Умница»

Признайтесь, вы не раз хвалили своего ребенка, используя это слово. Но оно в будущем может сыграть с ним злую шутку. Когда малыш, уверенный в том, что он умница, поймет, что не все ему по плечу, может грянуть кризис самооценки. Не выдумывайте комплименты, поощряйте конкретные действия, например, скажите: «Мне очень нравится твой новый рисунок!».

«Тупица»

Даже когда родители ради смеха говорят, какой их малыш дурачок или тупица, они унижают ребенка. И он это чувствует лучше, чем вы думаете. Главные люди в его жизни должны показывать свою любовь и уважение, поэтому это слово под абсолютным запретом. Представляете, какими будут последствия, если ваше дитя поверит в такое описание себя?

«Эгоист»

Все дети эгоцентричны в связи с неразвитой психикой. Зачастую они не могут понять очевидного просто потому, что сконцентрированы лишь на своих чувствах и эмоциях. Поэтому они так настойчивы в своих требованиях и нуждаются в постоянном внимании к их нуждам. Они не понимают, почему за естественное свое поведение удостоились позорного звания. Такой «эгоизм» лечится только взрослением и положительным примером родителей, которые проявляют эмпатию в семье и в окружающем мире.

«Обманщик»

Да, дети также не имеют злого умысла, когда врут. Просто они ищут скорейший выход из неудобной ситуации и не всегда выбирают верный путь. При этом иногда родители сами заставляют детей говорить неправду, боясь обидеть близких и друзей. Если чувствуете, что малыш обманывает — не обзывайте его. Поясните, что чувствуете ложь и вместе с ним разберитесь, почему он так поступил.

«Принцесса»

Если ваша дочь не в костюме волшебной принцессы на празднике — не называйте ее так. Исключение возможно для девочек с развитым воображением, которые играют в принцесс и представляют себя в сюжетах сказок. Но навязывание родителями этого ярлыка может усложнить для малышки осознание своей идентичности. Помогите ей разобраться в себе, не решайте заранее, кто она.

www.globallookpress.com / Olga Semenova

«Сердцеед»

Называть симпатичного мальчика сердцеедом неразумно как минимум потому, что он им не является. Он вообще пока не понимает хитросплетений романтических отношений. Не надо программировать его на токсичность в любовных связях, делать его властным и беспощадным. Сейчас это кажется забавным, но в будущем подсознание парня может выпустить из клетки зверя, губительного для женщин. Разве хорошо быть человеком, разбивающим сердца?

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