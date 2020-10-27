«Мажорики?»» — Беременная невестка Валерии раскритиковала свою элитную квартиру

|
Карина Бернтгольц
1 132

Вскоре после заселения Лиана Волкова нашла изъяны в новой жилплощади.

Фото, видео: Instagram @lianashulginaa

Супруга сына Валерии Арсения Шульгина Лиана Волкова на своей странице в Instagram раскритиковала «уютное гнездышко», в котором поселилась с новоиспеченным мужем. В минувшие выходные влюбленные переехали в новые апартаменты, расположенные в «Москва-Сити». Поначалу они были в восторге от квартиры и даже не прислушались к советам своих родителей, которым выбранная жилплощадь сразу не пришлась по душе.

Впрочем, со временем и невестка певицы Валерии Лиана усмотрела изъяны в квартире, о которых поспешила рассказать подписчикам в Instagram.

«Ужасный воздух здесь, загазованность. Окна не открываются. Система кондиционирования воздуха постоянно дует и гудит. Бесплатная парковка в „Сити“ 15 минут, час — 380 рублей. Поначалу кажется, будто живешь в отеле, это прикольно, а потом хочется уюта», — перечислила недостатки апартаментов жена Шульгина.

Пользователям сети показалось, что Волкова слишком придирчиво относится к своему жилью. А кто-то и вовсе списал недовольство на беременность девушки.

Instagram @lianashulginaa

«Мажорики?»

«По-моему, вы придираеесь»;

«Зажрались»;

«А я с вами согласна!» — делились мнением комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как беременная невестка Валерии пожаловалась на «прыгающий» вес.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
76.44
-0.03 90.45
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:28
NASA обнаружило воду на солнечной стороне Луны — видео
9:13
Какие ограничения вводят власти российских регионов по борьбе с COVID-19?
9:01
«Без этого не будет жизни»: фигурист Соловьев рассказал о «химии» с Бузовой
8:56
Инфицированный СОVID-19 губернатор Иркутской области госпитализирован
8:42
Публикующую в соцсетях посты о сексе учительницу во второй раз уволили в Петербурге
8:27
День Параскевы Пятницы: что можно и категорически нельзя делать 27 октября

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 октября, для всех знаков зодиака
ТОП-7 запретных слов: как нельзя называть своего ребенка
Сергей Жорин оценил перспективы Дрожжиной и Цивина в деле об имуществе Баталова

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок