«Мажорики?»» — Беременная невестка Валерии раскритиковала свою элитную квартиру
Вскоре после заселения Лиана Волкова нашла изъяны в новой жилплощади.
Фото, видео: Instagram @lianashulginaa
Супруга сына Валерии Арсения Шульгина Лиана Волкова на своей странице в Instagram раскритиковала «уютное гнездышко», в котором поселилась с новоиспеченным мужем. В минувшие выходные влюбленные переехали в новые апартаменты, расположенные в «Москва-Сити». Поначалу они были в восторге от квартиры и даже не прислушались к советам своих родителей, которым выбранная жилплощадь сразу не пришлась по душе.
Впрочем, со временем и невестка певицы Валерии Лиана усмотрела изъяны в квартире, о которых поспешила рассказать подписчикам в Instagram.
«Ужасный воздух здесь, загазованность. Окна не открываются. Система кондиционирования воздуха постоянно дует и гудит. Бесплатная парковка в „Сити“ 15 минут, час — 380 рублей. Поначалу кажется, будто живешь в отеле, это прикольно, а потом хочется уюта», — перечислила недостатки апартаментов жена Шульгина.
Пользователям сети показалось, что Волкова слишком придирчиво относится к своему жилью. А кто-то и вовсе списал недовольство на беременность девушки.
«Мажорики?»
«По-моему, вы придираеесь»;
«Зажрались»;
«А я с вами согласна!» — делились мнением комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как беременная невестка Валерии пожаловалась на «прыгающий» вес.
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