«Лукавит через слово»: психолог вскрыла тайны отношений Конкина с его директором

Разговоры вокруг отношений Владимира Конкина со своим директором Еленой Перенеслени не стихают больше недели. Сама пара отрицает интимную связь, однако в их окружении говорят об обратном. В эфире программы «Пусть говорят» слова помощницы актера подвергла критике психолог и сексолог Елена Перелыгина.

«Вероятно, в отношениях Владимира Конкина и его директора Елены присутствует близость. Каждый раз, когда говорится об этом, Елена начинает суетиться и усиленно, с повторами, отрицать сей факт. Это выдает правду: глаза начинают бегать, руки нервно трястись», — обратила внимание эксперт.

В доказательство своей правоты Переслени привела с собой на шоу мужчину, которого представила своим законным мужем. Женщина показала на камеру свидетельство об их браке. На это психолог заметила, что такой документ остается у людей и после развода. Вместо него следовало бы показать паспорта, что «супруги» не сделали.

«Директор Конкина лукавит через слово. Видно, что эта женщина планомерно шла к своим целям. Конкин стал для нее хорошим объектом: жены давно нет, сыновья на чужбине и доступа к отцу не имеют. Дочь трагически погибла при странных и шокирующих обстоятельствах. И отец даже не знал, с кем и где она живет, есть ли у нее средства к существованию, и не грозит ли ей и его внучке опасность в обществе человека с сайта знакомств», — цитирует Перелыгина сайт Дни.ру.

После поднявшегося скандала вокруг смерти Софии Конкиной Переслени стала активно заступаться за звездного отца, хотя это не входит в ее обязанности. По мнению, психолога такая позиция тоже говорит о слишком близких отношениях дамы с актером и замалчивании важной информации по делу о смерти Софии Конкиной.

«Елена, какой вы директор? Не верю! Все слишком очевидно. И что-то есть еще очень важное, о чем молчит и чего боится Елена Переслени. Это скоро станет ясно. Это давно обсуждают в актерской среде, мои друзья-артисты. Если Елена не скажет правду, я непременно сделаю это», — обещала специалист.

Дочь актера Владимира Конкина погибла в результате утопления в бассейне московского фитнес-клуба 24 сентября. Родные девушки утверждают, что захлебнуться она не могла, поскольку отлично плавала. Отец погибшей составил обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, в котором потребовал переквалифицировать уголовное дело о смерти Софии на убийство.

Ранее 5-tv.ru писал, что директор Конкина, по мнению таролога, могла быть причастной к смерти его дочери.