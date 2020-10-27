«Лукавит через слово»: психолог вскрыла тайны отношений Конкина с его директором

|
Валентин Черников
3 369

Сексолог Елена Перелыгина считает, что помощница актера Елена Переслени скрывает правду от общественности.

«Лукавит через слово»: психолог вскрыла тайны отношений Конкина с его директором

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Разговоры вокруг отношений Владимира Конкина со своим директором Еленой Перенеслени не стихают больше недели. Сама пара отрицает интимную связь, однако в их окружении говорят об обратном. В эфире программы «Пусть говорят» слова помощницы актера подвергла критике психолог и сексолог Елена Перелыгина.

«Вероятно, в отношениях Владимира Конкина и его директора Елены присутствует близость. Каждый раз, когда говорится об этом, Елена начинает суетиться и усиленно, с повторами, отрицать сей факт. Это выдает правду: глаза начинают бегать, руки нервно трястись», — обратила внимание эксперт.

В доказательство своей правоты Переслени привела с собой на шоу мужчину, которого представила своим законным мужем. Женщина показала на камеру свидетельство об их браке. На это психолог заметила, что такой документ остается у людей и после развода. Вместо него следовало бы показать паспорта, что «супруги» не сделали.

«Директор Конкина лукавит через слово. Видно, что эта женщина планомерно шла к своим целям. Конкин стал для нее хорошим объектом: жены давно нет, сыновья на чужбине и доступа к отцу не имеют. Дочь трагически погибла при странных и шокирующих обстоятельствах. И отец даже не знал, с кем и где она живет, есть ли у нее средства к существованию, и не грозит ли ей и его внучке опасность в обществе человека с сайта знакомств», — цитирует Перелыгина сайт Дни.ру.

После поднявшегося скандала вокруг смерти Софии Конкиной Переслени стала активно заступаться за звездного отца, хотя это не входит в ее обязанности. По мнению, психолога такая позиция тоже говорит о слишком близких отношениях дамы с актером и замалчивании важной информации по делу о смерти Софии Конкиной.

«Елена, какой вы директор? Не верю! Все слишком очевидно. И что-то есть еще очень важное, о чем молчит и чего боится Елена Переслени. Это скоро станет ясно. Это давно обсуждают в актерской среде, мои друзья-артисты. Если Елена не скажет правду, я непременно сделаю это», — обещала специалист.

Дочь актера Владимира Конкина погибла в результате утопления в бассейне московского фитнес-клуба 24 сентября. Родные девушки утверждают, что захлебнуться она не могла, поскольку отлично плавала. Отец погибшей составил обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, в котором потребовал переквалифицировать уголовное дело о смерти Софии на убийство.

Ранее 5-tv.ru писал, что директор Конкина, по мнению таролога, могла быть причастной к смерти его дочери.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
76.44
-0.03 90.45
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:25
«Кто эта леди?» — хирург объяснил, почему Меланию Трамп перестали узнавать
14:15
В Москве назвали победителей премии «Легенды Тавриды»
14:09
«Просто бред» — Милонов об отказе сдать тест на COVID-19 перед заседанием Госдумы
13:59
«Это лучшее время, чтобы уйти» — Хабиб Нурмагомедов о завершении карьеры
13:57
Убивал, расчленял и ел сердца: жена маньяка Бычкова добивается его освобождения
13:45
Сильно похудевший Домогаров ответил на слухи о «проблемах со здоровьем»

Сейчас читают

«Лукавит через слово»: психолог вскрыла тайны отношений Конкина с его директором
«Мажорики?»» — Беременная невестка Валерии раскритиковала свою элитную квартиру
Сергей Жорин оценил перспективы Дрожжиной и Цивина в деле об имуществе Баталова

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок