«Умей проигрывать достойно»: Как Гордон «выиграла» дело Тарасова, увеличив сумму алиментов в 25 раз

Громкий скандал развязался на фоне непростых взаимоотношений футболиста Дмитрия Тарасова с первой супругой Оксаной.

Спустя несколько лет после развода знаменитый спортсмен «устал» от алиментов и нанял адвоката — эпатажную Катю Гордон, позиционирующую себя как защитницу семьи и брака, — с целью добиться уменьшения ежемесячных выплат на дочь Ангелину с 200 тысяч рублей до 50-ти. Решить полюбовно вопрос не получалось, а потому пришлось обращаться в суд.

Оксана, в свою очередь, попросила помощи у звездного юриста Сергея Жорина. Поняв, что дело непростое, его оппонентка неоднократно прибегала к манипулятивным уловкам и зареклась всенепременно выиграть дело. Суд окончен, а решение… повергло в шок: вместо обещанных 50 тысяч рублей ежемесячно, Тарасов обязан выплачивать более миллиона рублей!

Несмотря на это, Екатерина Гордон продолжает настаивать, что правда оказалась на ее стороне. В чем схема «звездного развода»? Разбирался 5-tv.ru.

«Не хочу», «Не буду»

В 2011 году, после официального расставания Оксаны и Дмитрия, последний обязался выплачивать их общему ребенку по 200 тысяч рублей ежемесячно. Время шло, спортсмен обзавелся новой семьей и лишние траты, видимо, были ни к чему. Родив двоих детей, Тарасов и его новая супруга Анастасия Костенко задумались о снижении «тарифов».

Экс-возлюбленной спортсмен заявил, что готов выплачивать лишь небольшую сумму. Сначала речь шла о 50 тысячах рублей, а затем и вовсе о 15-ти! В свою очередь Оксана напомнила Дмитрию, что за несколько лет тот ни разу не выплачивал алименты как положено. А именно: игнорировал индексацию, с учетом которой сегодня сумма ежемесячного платежа составляет приблизительно 350 тысяч рублей. Таким образом за Тарасовым образовался долг, аж, в восемь миллионов рублей.

Изначально выплачивать «неподъемную» сумму футболист отказался, мотивируя, что столько он еще не накопил.

«Денег и работы совсем нет!» — заверял окружение Тарасов.

Instagram @taras2686

Разбираться с экс-возлюбленной по-человечески он также не хотел, а потому в итоге наотрез отказался вообще что-либо платить.

Справедливости ради, пыл эпатажного футболиста быстро поостыл после вынесения решения о запрете его выезда за рубеж из-за огромного долга. Деньги матери ребенка Дмитрий отдал моментально. Однако на этом эпопея с алиментами не закончилась. Футболист подал иск в суд о снижении выплаты в четыре раза, а в итоге увеличил ее собственными руками — суд обязал полузащитника выплачивать алименты в размере 104 тысяч рублей в месяц и отдавать экс-супруге ¼ от всех своих доходов.

После многократной смены команды адвокатов спортсмен и его супруга пошли ва-банк — прибегли к услугам юриста и общественного деятеля Екатерины Гордон с целью, возможно, не только «приструнить» надоедливую мадам из прошлого и в судебном порядке зафиксировать минимально возможную сумму выплат на будущее, а и представить в лице адвокатов двух бывших супругов со сложными взаимоотношениями. Чем не хайп?

Некомпетентность или случайность?

Как известно, эпатажу и любви к пиару Гордон не занимать. Проявила свою активность юрист и в этой ситуации: объявив всему миру посредством Instagram, что добьется решения в пользу клиента, начала оформлять бумаги. В ходе разбирательства выяснилось, что подвела Екатерину обыкновенная невнимательность. А может, и некомпетентность.

Так, при подаче искового заявления в суд об уменьшении размера алиментов до 50 тысяч рублей в месяц правозащитники забыли доказать, что всего на иждивении спортсмена к тому моменту было трое детей. В суд юристы предоставили лишь свидетельства о рождении еще двоих дочек Тарасова, что ни коим образом не говорит о том, что мужчина их содержал. Напротив, из материала дела следовало, что детей и чуть ли не самого футболиста содержит его последняя супруга Анастасия Костенко, что подтвердил это обстоятельство и сам Дмитрий на заседании суда первой инстанции. Исходя из представленных документов и было вынесено решение о взыскании алиментов в размере ¼ всех доходов, а также сверху 104-х тысяч рублей.

Примечательно, что после этого суда юристы Тарасова заявили о победе, что встало вразрез с мнением их звездного клиента. После этого фиаско спортсмен в очередной раз поменял команду, которая подала апелляционную жалобу.

Следуя законодательству, юристы Сергея Жорина направили возражение на апелляцию, ранее поданную Гордон. Прочитав документ, правозащитники футболиста наконец поняли, что конкретно от них хочет суд и только на финальное заседание суда апелляционной инстанции принесли необходимые документы.

Для того, чтобы добиться уменьшения алиментов на содержание старшей дочери супруга, Анастасии Костенко пришлось в спешном порядке отсудить у него алименты на двух дочерей.

Нельзя опустить и тот факт, что ни на одно заседание суда апелляционной инстанции сам Дмитрий Тарасов ни разу не явился. За «справедливость» бились только Костенко и Гордон.

«Подав апелляцию, юристы Тарасова принесли, наконец, в суд документы на детей и с учетом их интересов суд уменьшил ¼ до 1/6 и 104 000 до 46 000 рублей, что является уж точно значительно больше 15 000 рублей, которые Тарасов соглашался платить в своем исковом заявлении», — пояснил Сергей Жорин.

Instagram @kostenko.94

По официальным данным, только за три квартала 2019 года суммарный доход футболиста составил ни много ни мало — 60 499 852 рубля. Ориентируясь на этим цифры и проведя несложные подсчеты, можно смело утверждать, что теперь он обязан выплачивать Оксане в месяц больше миллиона рублей.

«Очень вероятно, что Оксану может устроить такой исход дела. Примечательно, что после каждого решения суда юристы Тарасова объявляли о победе, но он почему-то каждый раз менял прежнюю команду и подавал жалобу на решение», — подчеркнул звездный адвокат.

Неоднозначная реакция Гордон

Эпатажный юрист, в свою очередь, решением осталась довольна, что, конечно, не очень понятно. На странице в Instagram Екатерина опубликовала видео, где открыто кричала о своем героизме, унижая при этом встречную сторону.

«Жорин критиковал юридические действия с нашей стороны и предрекал проигрыш. Он со своими партнерами с треском проиграл, но продолжает петушиться в интервью. Умейте проигрывать достойно, а не кидать ***** в тех, кто похоже… лучше вас работает!» — обратилась к оппоненту Гордон.

Instagram @katyagordon

Вспоминая о решении суда, уже вступившем в законную силу, напрашивается логичный вопрос: неужели юрист, защитник семьи и брака не понимала его последствий? Вполне возможно, с появлением Сергея Жорина в суде ее профессиональный интерес сменился на личный.

Клиент в шоке!

Как и предполагали ранее фолловеры Тарасова, с таким юристом как Екатерина дело точно кончится разборками. Как известно, некоторое время назад Жорин и Гордон состояли в законном браке. У пары родился сын Даниил. Расстались влюбленные весьма необычно: общественный деятель обвинила супруга в «жестком избиении» и «ужасном характере». Сам Сергей до последнего молчал, не придавая огласке всю дикую подноготную «счастливых» отношений.

Шло время, казалось, Катя могла понять и простить экс-супруга, но пережить «профессиональное состязание» спокойно для нее оказалось за гранью возможного. Все то время, пока рассматривалось дело Тарасова, Гордон лишь отпускала нелестные шутки.

«Я с возрастом хоть умнею, масштаб другой обретаю, а Серега даже проиграть достойно не умеет», — продолжала настаивать юрист.

В свою очередь, Жорин ограничивался лишь конкретными комментариями по существу и искренне надеялся, что никакого публичного выяснения личных отношений с экс-супругой не будет. Ведь на кону — судьба ребенка.

«Одно дело личное отношение, а другое — профессиональная деятельность, где мы должны исключительно исходить из интересов своего доверителя. Мой доверитель не заинтересован в смещении фокуса на меня. Ну, и вообще переход на личности, наверное, не совсем профессионально с точки зрения юриста. Поживем — увидим», — предчувствовал скандал Сергей, и без него не обошлось.

Facebook / Сергей Жорин

Позже Екатерина предприняла еще одну попытку пристыдить экс-супруга. На сей раз за неявку Жорина на итоговое заседание по делу Тарасова. Однако не учла того факта, что это момент, зависящий исключительно от воли клиента. Как пояснил 5-tv.ru звездный юрист, соглашение с Оксаной было подписано с другим адвокатом, входящим в состав коллегии адвокатов «Жорин и партнеры». К слову, сам Сергей Жорин в период судебного разбирательства находился за пределами России.

Что думает о миллионных алиментах сам Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко — пока доподлинно неизвестно. Сказать можно точно лишь только одно: сумма в решении суда их вряд ли обрадует. Возможно, футболист не подозревает, что 1/6 ему придется платить не только с заработной платы в ФК «Рубин», но и со всех других источников его дохода.

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