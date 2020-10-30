🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 октября, для всех знаков зодиака
Сегодня, 30 октября, растущая Луна в Овне советует отпустить старые обиды и посмотреть на вещи позитивно. Не стоит уделять слишком много времени работе, лучше сделать перерыв.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 октября, растущая Луна в Овне советует отпустить старые обиды и посмотреть на вещи позитивно. Не стоит уделять слишком много времени работе, лучше сделать перерыв и набраться сил.
♈ Овен
Овны, сегодня - лучший день, чтобы побыть наедине с собой и своими мыслями. Последнее время вам кажется, что вы запутались и идете не той дорогой. Возьмите паузу, чтобы определить цель, к которой вы идете. Не забывайте о своем здоровье, плодотворная работа не самым лучшим образом сказывается на нем, хоть и приносит финансовые блага.
Космический совет: определите сверхцель и двигайтесь к ней.
♉ Телец
Не умаляйте важности обращаться к единомышленникам и коллегам в работе над важными, крупными проектами. Вам кажется, что никто не справиться с задачей лучше вас самих, но командная работа может освободить с вас от ряда «головных болей». Уделите больше времени близким людям и родственникам. Родители уже долгое время не слышали вашего голоса…
Космический совет: переложите часть обязанностей на единомышленников.
♊ Близнецы
Вселенная призывают вас уважать выбранный вами путь и не изменять дороге, по которой вы ранее решили идти. Помните, что вас окружают правильные и преданные люди, пора сказать им «спасибо». Сегодня лучше забыть о минутных удовольствиях, а работать только «на перспективу».
Космический совет: не сомневайтесь в собственных решениях.
♋ Рак
Вам необходимо бережнее относиться к своим деньгам. Последнее время вы стали слишком расточительны и склонны к спонтанным ненужным покупкам, которые оставляют значительные «дыры» в вашем бюджете. Лишние деньги лучше потратить на то, что может порадовать членов вашей семьи, а не только вас лично.
Космический совет: научитесь обращаться с деньгами.
♌ Лев
Не поддавайтесь вихрю чувств, сейчас вы должны держать эмоции в своих руках. В вашем окружении есть «серый кардинал», который только и ждет вашей ошибки, следует внимательно присмотреться к коллегам, друзьям, а также родственникам. Найти и обезвредить неприятеля!
Космический совет: внимательно присмотритесь к своему окружению.
♍ Дева
Звезды советуют вам перестать поддаваться «приливам и отливам», оставайтесь отстраненными и наблюдайте за происходящим, как будто это часть шоу. Сегодня подходящий день, чтобы тщательно проанализировать свой список дел, и наконец начать говорить «да» только тем вещам, которые приносят вам только искреннее наслаждение.
Космический совет: найдите гармонию со своим внутренним «я».
♎ Весы
Сегодня для Весов идеальный день, чтобы вспомнить о старых дружеских связях, которые вы по разным причинам потеряли за последние годы. Возьмите в руки телефон, позвоните или напишите тем, с кем вы раньше были не разлей вода.
Космический совет: восстановите отношения с тем, кого вы раньше считали лучшим другом.
♏ Скорпион
День будет тяжелым, но справиться со всеми невзгодами поможет улыбка, которую вам придется надеть. Главное, чтобы все выглядело так, будто вы работаете с командой, а не против нее. Обратите внимание на тех, кто находится с вами на одной волне, и кто вдохновляет вас быть лучшей версией себя.
Космический совет: не поддавайтесь меланхоличным настроениям.
♐ Стрелец
Вспомните, о чем вы мечтали в детстве. Если сейчас это не кажется вам глупым, то пришло время воплотить те самые мечты в жизнь. Попробуйте что-то новое, будь то пение, живопись или танцы. Увлечение принесет вам не только положительные эмоции, но и разовьет в вас новые навыки.
Космический совет: найдите себе новое увлечение и станьте в нем лучшим.
♑ Козерог
Вспомните выражение «невозможное возможно», пусть это станет мантрой вашего сегодняшнего дня. Не смейте даже думать о поражении, особенно в крупных делах. Только не сегодня! Жень идеален для крупных покупок и финансовых вложений.
Космический совет: не соглашайтесь на меньше, чем победа.
♒ Водолей
Научитесь вдохновляться простыми вещами, которые вас окружают. Сегодня стоит прогуляться в городском парке или посидеть в кафе с кружечкой кофе, наблюдая за потоком людей. Хорошая идея - вспомнить о своем старом хобби, которое раньше приносило вам множество положительных эмоций.
Космический совет: думайте о высоком.
♊ Рыбы
Сегодня звезды сулят вам успехи на любовном фронте. Главное не поддаваться соблазну восстановить общение с прежними партнерами, отношения с которыми принесли вам столько боли. Вселенная готовит вам встречу с кем-то по-настоящему особенными, будьте готовы к ней морально и физически.
Космический совет: закройте дверь для прошлых обид.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 октября по 1 ноября.
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