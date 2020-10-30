Узнать будущее: проверенные способы гадания на Хэллоуин

Канун католического Дня всех святых сыздавна считается магической датой. По старым поверьям, восходящим еще к древним кельтам, в этот день при желании можно заглянуть в свое будущее. О том, как можно гадать на Хэллоуин, рассказал портал Zavtra.com.ua.

Рецепт простого гадания на желание: разрежьте традиционный для этого праздника овощ — тыкву и посчитайте семечки. Если в правой половине их больше — желание исполнится.

Супружеская пара может погадать на детей. Для этого нужно взять блюдечко с холодной водой и капнуть туда яичным белком. Сколько капель получится, столько и детей можно ждать.

Узнать, насколько прочен ваш союз можно, бросив в костер два каштана. Если они сгорят вместе — вы и ваш близкий человек проживете в согласии до старости, а если порознь — расстанетесь.

Больше всего известно любовных гаданий на Хэллоуин. Так, чтобы узнать будущего жениха, вечером девушка должна тайком выстирать ночную рубашку и повесить сушить в своей комнате. Считается, что после этого ночью во сне явится суженый.

Подойдет и традиционное русское гадание перед зеркалом и свечой. В полночь начните перед зеркалом есть яблоко. В этот момент в зеркале должен отразиться будущий возлюбленный. Если свеча упадет, гадание нужно прекратить, чтобы не накликать злых духов.

Погадать на Хэллоуин может и молодой человек. Говорят, если юноша проползет под ветвями куста черной смородины, то увидит тень будущей супруги.

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