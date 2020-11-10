Почему дочь Михалкова первой вылетела из «Ледникового периода»?

Вот уже несколько недель подряд отечественная публика с интересом наблюдает за шоу «Ледниковый период». В отличие от предыдущих сезонов, в этом году на лед вышли, в том числе самые скандальные знаменитости: певица Ольга Бузова, телеведущая Регина Тодоренко и ее «любвеобильный» супруг Влад Топалов и другие.

Несколько выпусков подряд селебрити демонстрировали свои умения и «обкатывали» программу. Но настало время жесткого отбора, и первой покинула проект дочь именитого режиссера Никиты Михалкова 34-летняя Надежда.

«Настало время сказать спасибо! Спасибо Максиму Маринину за лучшее партнерство, которое только можно себе представить на льду, до льда и даже после него. Макс, с тобой мне нестрашно! Спасибо Илье Авербуху за возможность увидеть, как из детали, из одного движения, из слова рождается целая история наполненная страстью, любовью, печалью, радостью...» — написала в Instagram актриса.

Одной из главных причин проигрыша звездной пары стала неуверенность и некоторая зажатость Надежды. По мнению судей, в частности, выдающегося тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, в момент исполнения номера о проводах солдата на войну Михалкова «выехала» из образа и музыки. Кроме того, эксперту показалось, что наследница режиссера постоянно пыталась упасть. Спас положение, по ее мнению, исключительно Маринин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nadiamixalkova (@nadiamixalkova) 31 Окт 2020 в 8:06 PDT

Несмотря на жесткую критику со стороны Тарасовой, поклонники продолжают поддерживать Надежду, уверяя, что та была неотразима.

«Я бы никогда не решилась, Надежда Никитична. Ты крута!»

«Надежда, прекрасная, скромная, искренняя. Было интересно наблюдать.очень жаль…»

«Очень красивая пара, очень нравились ваши выступления!»

«Наденька, все равно вы лучшая!» — обращались к звезде фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Ольга Бузова упала с поддержки во время выступления на «Ледниковом периоде».