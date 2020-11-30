«Возраст никого не щадит»: Агутин с Варум удивили юзеров незвездным фото

Татьяна Меркер
75 885

Пользователи сети назвали супругов чересчур «земными».

Фото, видео: Instagram @agutinleonid, @avarum

Певец Леонид Агутин и его жена Анжелика Варум порадовали фанатов в Instagram трогательным снимком. Пара запечатлела себя на отдыхе за городом. При этом звезды российского шоу-бизнеса выглядели как совершенно «обычные люди», какими их назвали пользователи сети.

«На крыше дома своего», — подписал селфи с женой Агутин.

Instagram @agutinleonid

Кроме похвалы в адрес звездной пары фолловеры не смогли не подметить, как постарели их кумиры. Они обратили внимание на то, что на лице 52-летнего Агутина заметны многочисленные морщины. Пару лишних лет, по их мнению, супругам накинул их дачный наряд, особенно спортивная одежда и шапки, в которых поклонники не привыкли видеть звезд сцены.

«Такие земные»

«Возраст никого не щадит»

«Вы стали обычными людьми, а были звезды»

«Как простые смертные на отдыхе…» — писали фолловеры.

Пара Леонида Агутина и Анжелики Варум является одной из самых примерных в российском шоу-бизнесе. Звезды живут в браке более 20 лет, вместе записывают песни, выступают и гастролируют.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анжелике Варум предложили избить Леонида Агутина за измену.

Читайте также

Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.86
0.41 90.46
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:37
Спиркина назвала главную причину развода с племянником Михалкова
5:22
Огромная вспышка осветила небо над Японией — видео
5:07
Легкие тяжелых больных с COVID-19 поражает грибок — медики
4:29
«Будни падишаха»: сын Пугачевой сделал из мамы и сестры прислугу
4:01
Тайсон признался в употреблении наркотиков перед боем с Джонсом
3:45
Джо Байден сломал ногу во время игры с собакой

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 ноября, для всех знаков зодиака
Вдова Баталова раскрыла косвенную причастность Михалкова к истории с мошенничеством
Как правильно лечиться дома от коронавируса — советы инфекциониста

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Джоли попала в рейтинг актрис чаще других снимавшихся голыми