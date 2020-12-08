«Возраст никого не щадит»: Агутин с Варум удивили юзеров незвездным фото

Татьяна Меркер
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Пользователи сети назвали супругов чересчур «земными».

Фото, видео: Instagram @agutinleonid, @avarum

Певец Леонид Агутин и его жена Анжелика Варум порадовали фанатов в Instagram трогательным снимком. Пара запечатлела себя на отдыхе за городом. При этом звезды российского шоу-бизнеса выглядели как совершенно «обычные люди», какими их назвали пользователи сети.

«На крыше дома своего», — подписал селфи с женой Агутин.

Instagram @agutinleonid

Кроме похвалы в адрес звездной пары фолловеры не смогли не подметить, как постарели их кумиры. Они обратили внимание на то, что на лице 52-летнего Агутина заметны многочисленные морщины. Пару лишних лет, по их мнению, супругам накинул их дачный наряд, особенно спортивная одежда и шапки, в которых поклонники не привыкли видеть звезд сцены.

«Такие земные»

«Возраст никого не щадит»

«Вы стали обычными людьми, а были звезды»

«Как простые смертные на отдыхе…» — писали фолловеры.

Пара Леонида Агутина и Анжелики Варум является одной из самых примерных в российском шоу-бизнесе. Звезды живут в браке более 20 лет, вместе записывают песни, выступают и гастролируют.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анжелике Варум предложили избить Леонида Агутина за измену.

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