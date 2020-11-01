Василиса Володина составила финансовый астропрогноз на ноябрь–декабрь

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Татьяна Меркер
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Популярный телеастролог рассказала, каким знакам зодиака в этот период стоит ждать финансового обогащения.

Фото, видео: Depositphotos

Ведущая передачи «Давай поженимся!» Василиса Володина составила астрологический прогноз на ноябрь–декабрь. Она разделила представителей всех знаков зодиака разных годов рождения на три группы и объяснила, чего стоит ожидать каждому них. Для того чтобы узнать свое «финансовое будущее» астролог предлагает найти свою дату рождения в одной из трех групп: «новые деньги», «прирост» или «коррекция ожиданий».

Володина объяснила, что представители первой группы, легко получат «новые» деньги в ближайшее время, благодаря влиянию Юпитера. Это значит, что прибыль будет буквально «валиться» на них с неба — это может быть первая зарплата на новом месте работы, выигрыш, наследство, внезапные возможности и неожиданные шансы обогатиться.

«Даже если эти возможности для вас открылись, хотя никаких усилий для этого вы не предпринимали, знайте, что жизнь дает вам карт-бланш», — пояснила астролог.

Представителям второй группы, которую Володина назвала «прирост», звезды сулят возврат старого долга, рост прибыли от бизнеса, получение доходов по вкладам или от валютных операций. Астролог объяснила, что на представителей этой группы большое влияние окажет Плутон.

«Это масштабизация дела, увеличение, рост дохода. Напрягайтесь из последних сил и точно сможете заработать в эти месяцы», — посоветовала телеастролог.

На представителей третьей группы «коррекция ожиданий» повлияет Нептун. У людей, которые найдут дату своего рождения в третьей группе, повысятся шансы заработать на искусстве, медицине, фармацевтике, психологии, в химической или алкогольной индустрии, а также не совсем законными путями.

«Нептун связан с враньем, обманом и противозаконной деятельностью. У этих людей выше возможности зарабатывать нечестным путем: взятки, откаты и прямое воровство», — пояснила Василиса Володина.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-3 знака зодиака, которые скоро разбогатеют.

Василиса Володина составила финансовый астропрогноз на ноябрь–декабрь

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astrogift.ru

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astrogift.ru

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astrogift.ru

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Василиса Володина составила финансовый астропрогноз на ноябрь–декабрь

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