Артемьев день: что можно и категорически нельзя делать 2 ноября

Православные 2 ноября почитают память двух святых — Артемия Антиохийского и Артемия Веркольского. Артемий Антиохийский служил воеводой при императоре Константине Великом. После окончания службы отправился наместником в Египет. Когда к власти пришел император Юлиан Отступник, начались гонения на христиан. Артемия Антиохийского за его веру и критику методов нового властителя арестовали, долго пытали, а затем обезглавили.

Артемий Веркольский жил в селе Верколье Архангельской губернии в XVI веке и погиб будучи 13-летним отроком от удара молнией. Односельчане решили, что мальчик умер столь внезапно, так как господь покарал его за грехи, и не стали хоронить ребенка. Артемия отнесли в лес и накрыли ветками и берестой.

Спустя несколько десятков лет (по разным данным, от 28 до 35 лет) тело мальчика нашел в лесу священнослужитель местной церкви. Останки оказались не тронуты тлением и источали приятный запах. Клирик вернулся в деревню и рассказал об увиденном, попросив жителей забрать тело праведника из леса. Односельчане отнеслись к затее священника без должного усердия — перевезли останки и, не оказав положенных почестей, просто положили их на паперти, прикрыв гроб берестой.

В том же году в Архангельской губернии начала свирепствовать лихорадка. Эпидемия не щадила никого, особенно детей. Заболел и ребенок одного из крестьян, перевозивших тело Артемия из леса в село. Мужчина отправился в церковь и долго молился перед гробом праведника, умоляя спасти сына, а в завершении молитв отломил кусочек бересты, лежавшей на теле Артемия. По преданию, дома мужчина повесил этот кусочек на шнурок с нательным крестом сына. После этого практически сразу же у ребенка спал жар и вскоре он выздоровел. Эта весть моментально облетела окрестности. Люди потянулись в церковь к мощам святого, вскоре многие исцелились, а эпидемия прекратилась. На ме­сте об­ре­те­ния мо­щей святого от­ро­ка в 1648 году был ос­но­ван мо­на­стырь, где и по­ло­жи­ли его свя­тые мо­щи.

Наши предки, молясь Артемию, просили уберечь его от случайной или нелепой смерти, а также уберечь от тяжелых болезней.

Что нельзя делать:

В этот день, 2 ноября, нельзя было затевать ссор и просто разговаривать на повышенных тонах.

Также запрещалось устраивать шумные празднования, в частности играть свадьбы. Считалось, что браки, заключенные в этот день, не будут долговечными.

Что можно делать:

В этот день принято чинить и укреплять ограды. Наши предки верили, что чем крепче забор, тем лучше урожай на следующий год.

Женщинам положено квасить капусту и продолжать готовить запасы на зиму.

Также 2 ноября организовывались пиршества для атаманов и их дружин, во время которых военачальникам подносили дары — холодное и огнестрельное оружие, щенков охотничьих пород и другие подобные подарки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что категорически нельзя делать 1 ноября в день Святого Садока.