Зима в России будет отличаться от прошлогодней — прогноз от Романа Вильфанда

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Светлана Александрова
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Потоков слишком теплого воздуха с Атлантики в России в зимние месяцы не ждут.

Зима в России будет отличаться от прошлогодней — прогноз от Романа Вильфанда

Фото: ТАСС / Пименов Роман

Тема:
Погода

Более холодную, чем в прошлом году, зиму пообещал россиянам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его прогнозам, погода в зимние месяцы будет переменчивой.

«Все-таки очевидно, что она будет неоднородной и не такой теплой, как в прошлом году. Тепло было связано с зональным переносом: с переносом очень теплых воздушных масс с запада и юго-запада… В этом году мы не прогнозируем такой ситуации», — сказал Вильфанд РИА Новости.

Как пояснил синоптик, прошлой зимой погоду определяли воздушные массы, которые формировались над Атлантикой. Причем проникали они не только на европейскую часть России, но и глубоко за Урал. В предстоящие месяцы ученые тоже прогнозируют температуры выше нормы, однако отклонение будет не такое сильное, как годом ранее.

При этом Вильфанд уточнил, что прогноз погоды на зиму гораздо менее точен, чем кратковременный, но отдельные процессы можно предсказать довольно верно.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, синоптики пообещали аномально теплый ноябрь на всей территории России, в том числе в Архангельске и Якутии.

Тема:
Погода
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