Гороскоп на февраль 2021 года для всех знаков

Февраль готовит знакам зодиака массу сюрпризов. Гороскоп показывает, что кому-то из зодиакального круга придется столкнуться с недугом, а другим — встретить свою любовь. 5-tv.ru выяснил у астролога Ирины Сычевой, что готовят звезды представителям зодиака в феврале 2021-го.

Ирина Сычева

Астролог

Овен

Судя по гороскопу, Овны в феврале переживут богатую палитру эмоций. Их может оказаться так много, что в какой-то момент они польют через край. Зато финансовая ситуация у первенца зодиакального круга стабилизируется, хотя есть вероятность, что кто-то из коллег водит Овна за нос. В личной жизни, как показывает гороскоп, у Овнов в феврале все не так однозначно.

«Вы можете встретить новую любовь на работе. Если же вы уже в отношениях, вероятно, ваш партнер будет очень сильно занят в течение месяца и не уделит должного внимания», — считает астролог Ирина Сычева.

Звезды призывают Овнов бережнее относиться к глазам. Не перенапрягайте их и давайте больше отдыха.

Телец

Гороскоп показывает, что главной темой февраля 2021-го для Тельцов станет работа. Звезды говорят, что второй знак зодиака в этом месяце ожидает карьерный рост и похвала от начальства. Но для этого Тельцу потребуется работать сверхурочно.

«Проявите чуть больше альтруизма — ваше руководство это точно оценит», — считает эксперт.

Судя по гороскопу, Тельцы могут с головой уйти в решение рабочих вопросов. Звезды предупреждают: за всеми переработками и премиями не забывайте о делах сердечных. Ваш партнер нуждается в любви. В плане здоровья позаботьтесь о коленях.

Близнецы

Февраль для Близнецов выйдет беспокойным месяцем. Гороскоп показывает, что у третьего знака зодиака есть все шансы пережить паническую атаку, поэтому лучше обратиться к специалисту, пока не стало поздно.

Судя по гороскопу, вы сможете рассчитывать на поддержку близких. За работой тоже дело не станет.

«Вероятно, вы очень будете переживать за работу, но не беспокойтесь. В материальном плане вы ничего не потеряете. Возможно, приобретете даже больше, чем ожидали», — уверяет эксперт.

Рак

Гороскоп показывает, что лейтмотивом февраля для Раков станет личная жизнь. Сейчас самое подходящее время, что расставить все точки над i. Наведите порядок в собственных чувствах и отношениях с окружающими. Но самое главное — перестаньте жертвовать собой ради партнера.

«Четко поставленные цели помогут вам добиться материального роста», — объяснила астролог Ирина Сычева.

На втором месте по важности в феврале для Раков окажутся вопросы здоровья. Судя по гороскопу, в этот период им нужно внимательнее, чем обычно, следить за собственными биоритмами. Звезды говорят, что нервной системе Раков необходимо восстановление. Для этого достаточно привести в порядок свой режим сна.

Ракам в феврале 2021-го нужно привести в порядок режим сна. Фото: YAY / TASS

Лев

В феврале Лев может столкнуться с нехваткой времени на себя любимого со стороны партнера. Последний будет часто приходить домой уставшим, порой раздраженный. Гороскоп показывает, что в таком случае Львам не стоит спешить к «разбору полетов».

«Дайте друг другу восстановиться и успокоиться прежде чем приступать к общению, обсуждению бытовых вопросов», — предупреждает эксперт.

Гороскоп показывает, что в феврале у Львов может возникнуть желание взять что-нибудь в кредит. Однако звезды говорят, что влезать в долги сейчас не стоит. В плане здоровья остерегайтесь болей в желудке. Правильно питайтесь и меньше нервничайте.

Дева

Февраль, судя по гороскопу, не потребует от Девы решительных действий. Однако креатив и проявление творческих начал помогут отличнице гороскопа повысить рабочую эффективность. Такой подход высоко оценят окружающие, но вот с деньгами будет неладно.

«Не пытайтесь создать финансовых накоплений. Все прибыли будут уходить в расходы», — предупредила Ирина Сычева.

В личной жизни Девы в феврале, как показывает гороскоп, воцарит гармония.

Весы

Весам в феврале полезно заняться делами бытовыми: сменить дизайн интерьера или сделать перестановку. Гороскоп показывает, что творческий подход к решению задач поможет увеличить прибыль. Куда печальнее дела выстраиваются в личной жизни главного арбитра зодиакального круга.

«Партнер может быть неожиданно активен и даже агрессивен. Задумайте совместное путешествие или занятие спортом», — советует Ирина Сычева.

Судя по гороскопу, совместные занятия физической активностью сгладят нервное напряжение. Негативная энергетика сойдет на нет. Однако расслабляться все равно нельзя. В феврале Весам, как показывает гороскоп, следует обратить особое внимание на работу сердечно-сосудистой системы и грудной отдел позвоночника.

Весам в феврале 2021-го следует заняться дизайном интьеров. Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

Скорпион

В феврале Скорпионам следует внимательнее относиться к своему здоровью. Гороскоп показывает, что наиболее уязвимыми в этот период окажутся сердце и позвоночник. Астролог уверяет, что все в руках тихони зодиакального круга. Для профилактики звезды рекомендуют Скорпиону стать более открытым к другим людям. Личные отношения могут стать идеальным лекарством от недугов.

«Обязательно поставьте себе цель сблизиться с партнером и понять его. Не пытаться переварить то, что вы не можете переварить, и постараться объяснить это партнеру», — настаивает эксперт.

Стресс может привести к ухудшению работы пищеварительной системы. Для релаксации рекомендуется отвести какое-то время занятиям по улучшению мелкой моторики и гибкости рук.

Стрелец

Февраль принесет Стрельцам долгожданный урожай. В этот период, судя по гороскопу, главному новатору зодиакального круга можно отбросить все сомнения и смело действовать. Однако в обращении с деньгами придется стать осмотрительнее.

«Не пытайтесь накопить прибыль, все равно придется потратить. Лучше сразу спланируйте новые покупки», — рекомендует Ирина Сычева.

В плане здоровья, как показывает гороскоп, Стрельцам в феврале следует поберечь горло. В отношениях с партнером предстоит много говорить. Разговоры эти будут отведены чувствам и эмоциям, поэтому навык полноценно выражать свои мысли Стрельцам понадобится больше, чем обычно.

Козерог

Февраль для Козерогов, судя по гороскопу, выдастся непростым. В этом месяце главного трудоголика зодиакального круга могут одолеть тяжелые мысли. В какой-то момент, как показывает гороскоп, их может оказаться так много, что у Козерога разовьется шейный хондроз. Избежать этого поможет позитивный настрой и общение с близкими людьми, нуждающимися в вас, Козерогах, больше обычного.

«Партнер жаждет вашего внимания. Объяснитесь и дайте ему надежду, что вот-вот вы сможете отдохнуть и провести время вдвоем», — советует астролог.

Еще в феврале у Козерогов, судя по гороскопу, встанет вопрос о финансах. Решить вопрос с деньгами поможет экономия.

У Козерогов в феврале 2021-го чреваты шейные заболевания. Фото: www.globallookpress.com / Rosseforp

Водолей

Гороскоп показывает, что в феврале Водолеи смогут реализовать некоторые свои «хотелки». Близкий человек их в этом обязательно поддержит. Однако для воплощения мечт в реальность Водолеям потребуется хорошенько поработать.

«От большого количества задач может болеть голова, поэтому заранее все пропишите и структурируйте», — советует Ирина Сычева.

Судя по гороскопу, в феврале Водолей может задуматься о смене работы. Звезды говорят, что в таком случае главному индивидуалисту зодиака не стоит переживать за будущее. Велика вероятность, что новое место окажется в разы интереснее и перспективнее, чем предыдущее.

Рыбы

Гороскоп показывает, что февраль 2021-го станет для Рыб продуктивным месяцем. Главные эскаписты зодиакального круга получат хорошую прибыль, но не весь заработок стоит спускать на шоппинг.

«Часть прибыли стоит отправить в оборот. Другую — отправьте на реализацию своих желаний и на удовольствие», — призывает астролог Ирина Сычева.

Однако такого распоряжения с деньгами может не принять партнер Рыб. Судя по гороскопу, Рыбам не стоит обижаться на близкого человека, ведь в скором времени он поймет их мотивацию. В плане здоровья Рыбам в феврале следует беречь от холода ноги и руки.

Ранее 5-tv.ru писал о гороскопе на 2021 год для всех знаков.