Почему Орбакайте была против рождения Лизы и Гарри Галкиных?

Старшая дочь Примадонны Кристина Орбакайте была против рождения братика и сестры суррогатной матерью. Однако, вопреки расхожему мнению, что дело в выбранном способе продления рода, причины оказались совсем иными. Об этом артистка рассказала изданию TVCenter.

По ее словам, Алла Пугачева никогда не была идеальной мамой и уделяла маленькой дочери мало внимания. У артистки был страх, что та же участь ждет и младших отпрысков.

«В нашем доме вопрос суррогатного материнства поднимался многократно, но я была против. Моя мама не умеет быть настоящей матерью, поэтому мне бы не хотелось, чтобы Лиза и Гарри испытали нехватку ее любви и внимания, как когда-то я», — сказала певица.

Впрочем, опасения старшей дочери певицы оказались напрасными, Лиза и Гарри буквально купаются во внимании и заботе Примадонны и ее супруга Максима Галкина. Видимо, с годами Алла Борисовна изменилась, либо у нее появились больше времени для воспитания детей. Причем волнуют ее судьбы не только собственных наследников, но и ближайших родственников. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Пугачева не позволяет племяннику видеться с сыном.