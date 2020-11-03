🧙‍♀ Гороскоп на 4 ноября для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 4 ноября убывающая Луна в Близнецах зовет открыться любви Львов и Дев. Овнам и Водолеям может понадобиться помощь психолога.

♈ Овен

Вас все чаще беспокоят травмы родом из детства. Стать триггером может что угодно, и вы устали и ждете подвоха на каждом шагу. Возможно, вам стоит поговорить с родителями, откровенная беседа поможет выявить то, что стало причиной вашего беспокойства. Не помешает также обратиться к психологу — помните о том, что застарелые раны нужно лечить, а не заклеивать пластырем.

Космический совет: разберитесь с психологическими травмами детства.

♉ Телец

Мы часто воспринимаем уроки судьбы, как некий бич. Но это не так: правда, которую нам открывают с каждым шагом, с каждой ошибкой, ни хороша и не плоха. Это просто правда. Научитесь ее принимать такой, как есть. Будьте стойки, учитесь избавляться от узлов, которые вас якобы держат, но на самом деле вам не нужны. Будьте более самостоятельны.

Космический совет: научитесь принимать правду.

♊ Близнецы

Время собирать камни, время разбрасывать камни. Для вас сейчас самый подходящий момент, чтобы прийти к освобождению от любовных пут, которые стали для вас токсичными. Не жалейте себя, отпустите свои чувства. Если они остыли, помните о том, что не стоит разводить костер на мокром пепелище.

Космический совет: время завершить историю любви.

♋ Рак

В последнее время вы склонны к манипуляции чувствами и эмоциями близких вам людей. Подумайте, было бы вам приятно оказаться на их месте. Поменяйте стратегию своего поведения — пора стать взрослым и ответственным. Ваше окружение проймет вас и простит, главное, не упустите момент.

Космический совет: пора повзрослеть.

♌ Лев

У вас в голове целый ворох стереотипов и представлений о том, как и что должно или не должно быть в любви. Отбросьте этот мусор и позвольте своему чувству раскрыться перед вами в самой великолепной форме! Откройтесь своему избраннику. Делитесь радостями, горестями, историями. Слушайте с чувством благодарности в сердце. Известно, что дар безусловной любви преображает даже самые сложные отношения.

Космический совет: откройтесь для любви своему партнеру.

♍ Дева

В вашем сердце застряли осколки прошлых разбившихся надежд. Опыт любви не всегда удачен, но на то он и опыт, чтобы не повторять ошибок. Не тяните с собой в новую историю старые шаблоны. Не бойтесь — вы уже сделали другой выбор, и этот человек вас не подведет. Возможно, ему самому нужна ваша поддержка. Подставьте плечо, и он откроется вам еще больше.

Космический совет: не бойтесь новой любви, вы в надежных руках.

♎ Весы

Вас ковал страх неопределенности. Попробуйте в нем разобраться. Что стало его причиной? Когда и где он проявляется? Что вы можете ему противопоставить? Помните, что лучшее оружие против страха — действие. Помощь в его преодолении придет неожиданно со стороны. Но прежде вы должны сделать первый шаг.

Космический совет: пора преодолеть свой страх.

♏ Скорпион

Вам хочется отвлечься от повседневных дел и уйти в себя. Это полезное занятие, Скорпион. Погрузившись в свои переживания и мысли, вы обретете энергию, которую растратили на окружающих за последнее время. Восполнить ее запасы необходимо, чтобы двигаться дальше. Попробуйте записывать свои мысли на бумагу, этот медитативный процесс способствует успокоению.

Космический совет: время уйти в себя.

♐ Стрелец

В этот сезон ретроградных планет не исключено, что к вам попробует вернуться бывшая любовь. Прежде чем впустить ее, задумайтесь, что она вам принесет. И какие потери вы уже пережили в прошлый раз. Не спешите, продолжайте сосредотачиваться на саморазвитии, напоминая себе, насколько лучше ваша жизнь без тех ран, которые остались на сердце после той любви.

Космический совет: смотрите вперед, а не назад.

♑ Козерог

Вы обеспечены поддержкой единомышленника, даже если пока не знаете, кто он. Сохраняйте в себе то чувство уверенности, которое неожиданно поселилось в вашем сердце. Вскоре у вас появится шанс этого человека отблагодарить. Помните о правиле бумеранга!

Космический совет: вас любят и поддерживают.

♒ Водолей

Для вас наступило время противостояния демонам внутри себя. Вместо того, чтобы сопротивляться тому, что исходит из вашего подсознания, смело смиритесь с этим. Важно понять корень своей травмы. Свобода, к которой вы стремитесь, доступна вам, Водолей. Если вам захочется прибегнуть к помощи лекаря души, подберите надежного человека.

Космический совет: время бороться с внутренними демонами.

♊ Рыбы

Когда мы чувствуем себя совершенно потерянными, мы склонны искать совета извне. Но такое решение не всегда идет нам на пользу. Сегодня не следует прислушиваться к советам тех, кто всегда готов дать ответ на любой жизненный вопрос. Прислушайтесь к голосу своей интуиции. Поверьте, она гораздо мудрее всех советчиков извне.

Космический совет: прислушайтесь к своей интуиции.

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