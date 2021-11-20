20 ноября президент США отмечает день рождения.

Самый старый президент США Global Look Press / Kevin Dietsch На момент выборов Джо Байдену было 77 лет. К моменту инаугурации политику уже исполнилось 78! Это делает Байдена самым старым избранным в первом сроке президентом США. Один из самых опытных политиков Global Look Press / CNP/AdMedia Байден стал сенатором от штата Делавэр в 30 лет — это минимальный возраст для вступления в должность. В это время издание Time включило Байдена в список 200 личностей, которые изменят будущее. Байден был сенатором 36 лет. Президентская кампания этого года — третья для политика. Также он участвовал в выборах в 1988-м и 2008-м. Был выбран по балансирующей заявке Global Look Press / Kevin Dietsch Барак Обама включил Байдена в так называемую балансирующую заявку. Это значило, что победа Обамы автоматически делает Байдена вице-президентом. Джо Байден был популярен у консерваторов, что принесло Обаме дополнительные голоса. На посту вице-президента Байден пробыл восемь лет. Потерял жену и дочь Global Look Press / CNP/AdMedia В начале карьеры Джо Байден пережил трагедию — его семья попала в автокатастрофу. Жена и дочь погибли. Сыновья Байдена Бо и Хантер остались живы, но получили серьезные травмы. Позже Байден женился во второй раз, в браке у него родилась дочь Эшли. Трудный сын Global Look Press / CNP/AdMedia Сын Джо Байдена Хантер — одно из «слабых» мест политика. Во время президентской гонки появилась скандальная переписка Байдена-младшего. Американские СМИ сделали вывод, что Хантер мог организовать встречу отца с руководством крупной украинской компании. А ведь ранее Джо Байден всячески отрицал это.

20 ноября президенту США исполнилось 79 лет. За свой почтенный возраст Байден получил прозвище от Дональда Трампа — «Сонный Джо». 46-й президент США — самый старый президент Америки за всю историю.

Джозеф (Джо) Байден — американский политик, родившийся в 1942 году. Байден — один из самых молодых сенаторов США: он стал им в 30 лет. В 1988-м и 2008-м политик выдвигал свою кандидатуру на пост президента, но сошел с дистанции задолго до выборов. Зато опытный Байден стал вице-президентом во время двух президентских сроков Барака Обамы.

В 2020-м демократ Джо Байден стал главным противником республиканца Дональда Трампа в президентской гонке. Байден выступает за вывод войск США из Афганистана и сохранение «ядерной сделки» с Ираном. По мнению Байдена, Трамп учредил налоговую политику, выгодную для бизнесменов и других людей с высоким уровнем доходов. Он же обещает пересмотреть налоговую политику в пользу среднего класса.