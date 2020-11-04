ТОП-7 способов разнообразить рутинный секс

Для возлюбленных, даже после долгих лет вместе, нормально заниматься сексом не реже одного раза в неделю. На практике же рутина и однообразие в постели часто сводят любовные отношения на нет, близость становится повинностью и случается не чаще пары раз в месяц. Для кого-то воздержание длится неделями и нередко приводит если не к расставанию, то к угасанию былых чувств.

Как взбодрить отношения и найти новую изюминку в традиционном сексе, рассказала психолог и основательница женского тренингового центра Лариса Ренар. Ее советы касаются, в первую очередь, поведения женщин в постели.

Не быть «мамой»

Женщины часто считают себя умнее, чем мужчины. Поэтому у них присутствуют покровительственный тон, повелительное наклонение в речи, желание поспорить, если возлюбленный что-то делает «не так». Это может вылиться в ступор у мужчины, который ассоциирует такое поведение с материнским. И можно начисто лишиться флера сексуальности в его глазах.

Чтобы этого не случилось, нужно контролировать свое поведение — в том числе, и с посторонними мужчинами. А в случае со второй половиной лучше напоминать себе, что так поступать не следует, нужно быть «его» женщиной, чтобы он оставался «ее» мужчиной.

Перестать все контролировать

В современном мире женщины часто работают и зарабатывают наравне, а то и больше мужчин. А уж если добытчиком становится женщина, то она начинает отвечать за достаток и финансовое благополучие в доме. А ведь изначально ее роль — доставлять удовольствие возлюбленному. А мужчины очень часто не умеют перестроиться на новый лад, так что «настрой» в постели теряется, случаются осечки и ссоры.

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Следует мысленно «передать» контроль над ситуацией и ответственность мужчине, пишет Wday.ru. Это не значит, что надо бросить работу или согласиться на меньшую зарплату. Но меняться в отношении возлюбленного необходимо. При этом в ответ он должен не только радовать ее частым сексом, но и стремиться развиваться, добиваться большего.

Уметь расслабляться

Ежедневный стресс стал постоянным спутником нашей жизни. Многие женщины даже не замечают, что постоянно напряжены — в том числе, и сексуально. То есть механически интимную жизнь можно поддерживать, но получать от этого удовольствие — вряд ли.

Чтобы восполнить нехватку энергии, нужно научиться правильно дышать животом. Тогда напряжение будет постепенно покидать мышцы, а радость секса вернется в жизнь. Женщинам очень помогает ленивый отдых не реже раза в неделю. А вот мужчинам — наоборот, не помешает добавить активности и спорта, чтобы снять эти внутренние зажимы.

Быть вместе и духовно

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Эмоциональная близость имеет не меньше значения, чем физическая. Без нее секс — это просто акт. Чтобы такого не случилось, психолог советует чаще смотреть в глаза партнеру, в том числе и во время любовных игр. Это делает людей более открытыми по отношению друг к другу, повышает силу чувств, порождает родство душ.

Очень важно смотреть в левый глаз — издревле считалось, что это путь в душу человека, советует Лариса Ренар.

Перестать требовать

Если в отношениях все больше претензий друг к другу, то избавляться нужно не от возлюбленных, а от завышенных или неоправданных требований. Часто достаточно задуматься по-настоящему, почему один все время ждет чего-то от другого или расстраивается, когда этого не происходит.

Лариса Ренар советует воспринимать это, как внутреннюю проблему. Ее нужно осознать, вычленить, принять и избавиться от нее. Если есть сильная реакция на какие-то поступки партнера — слезы, истерика, депрессивные настроения, — то необходимо научиться правильно дышать. 15-минутная зарядка, когда на вдохе нужно сжаться всем телом, а на выдохе расслабиться, поможет избавиться от лишних претензий к любимому.

Наслаждаться процессом

Очень часто секс случается просто на автомате, как и другие рутинные дела — умывание, готовка или уборка. Но если не получать наслаждение от процесса со своей стороны, то как это порадует партнера? Очень помогает желание ощущать происходящее сразу всеми пятью органами чувств — глазами, ушами, носом, ртом, кожей.

Добиться это сразу не так легко, но для начала стоит задействовать три точки из пяти. Например, смотреть в глаза, вдыхать аромат партнера, касаться его руками — и, главное, обращать на это внимание. Постепенно это станет приятной привычкой.

Больше хвалить

Современная психология говорит больше думать о себе и своих чувствах, потребностях. Но в постели важно уделять внимание и второму участнику процесса. Так что нужно больше и чаще хвалить — обоих.

Если так просто не получается это делать, поможет аутотренинг — напоминать себе, что вы оба хороши, а значит и секс будет замечательным. Если с любимым делать это сложно, можно попробовать «полюбить весь мир». Неделю думать при виде любого мужчины, что он влюблен в вас. Еще неделю — что все встречные мужчины любят именно вас. А на третью неделю переключиться на своего супруга или партнера. Так как он уже будет входить в категорию всех окружающих мужчин, то поверить в его любовь и полюбить еще больше самой будет куда проще.

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