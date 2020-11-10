Знаменитого дрессировщика повергли в шок многочисленные скандалы в звездных семьях, которые последнее время постоянно освещаются на телевидении.

Юрий Куклачев избавил семью от битвы за наследство

Фото: Instagram @Юрий Куклачев

Знаменитый клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев, насмотревшись на скандалы и разборки из-за наследства в звездных семьях, решил избавить своих близких от подобных проблем и заранее написал завещание. Об этом 71-летний артист рассказал в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

«У меня трое детей, много внуков. Я смотрю, что в других семьях делается: дерутся, ссорятся, брат с сестрой ненавидят друг друга, начинают наследство рвать…» — приводит слова Куклачева «Экономика сегодня».

У Юрия Куклачева и его супруги Елены, с которой они вместе уже почти 50 лет, двое сыновей — Владимир и Дмитрий, и дочь Екатерина. Все они работают вместе с отцом в его театре кошек. Сыновья — тоже стали дрессировщиками и выступают со собственными номерами, а дочь работает заместителем художественного руководителя.

Ранее Юрий Куклачев рассказал 5-tv.ru, во сколько ему обходится содержание четвероногих артистов и сколько он на них зарабатывает.

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