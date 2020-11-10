«Сейчас я пожинаю плоды»: Стас Пьеха рассказал, как пережил коронавирус
Артист перенес тяжелую форму COVID-19 и до сих пор не до конца восстановился после болезни.
Фото: Instagram @wolfieha
Борьба с коронавирусом нелегко далась Стасу Пьехе. Певец переболел тяжелой формой COVID-19. Его лечение длилось больше двух недель. Сейчас звезда проходит курс реабилитации. Об этом он рассказал в интервью KP.RU.
«Первые два дня были самыми тяжелыми: температура 40 — забыл, что такое бывает, и ломки. Затем пропали обоняние и вкус. А когда мне сказали, что есть пневмония, стало тревожно, но я начал делать дыхательную гимнастику, занимался спортом, давал минимальные нагрузки. Я был прилежным пациентом, который делал то, что ему говорили. И, можно сказать, что выздоровел, только иммунитет просел, и сейчас я пожинаю плоды», — поделился артист.
По словам Пьехи, он до сих пор не восстановил голос, поэтому пока воздерживается от выступлений и записей на студии, зато регулярно занимается вокалом на дому. Для восстановления иммунитета он принимает биологические добавки и витамины, старается не переохлаждаться, пьет много жидкости, чтобы не загущалась кровь, регулярно с помощью прибора замеряет сатурацию — степень насыщения крови кислородом.
«Мне кажется, это уже больше какая-то параноидальная история. Жизнь особо не изменилась, но, может быть, я стал больше к себе прислушиваться, стал более настороженным. Такая легкая ипохондрия, потому что много разных историй гуляет о том, какие бывают последствия. Но я стараюсь продолжать реабилитацию», — добавил Пьеха.
Ранее 5-tv.ru писал, что Стас Пьеха рассказал о срыве из-за наркотиков.
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