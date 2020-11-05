🧙‍♀ Гороскоп на 6 ноября для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 6 ноября убывающая луна находится в знаке Рак. Время предаться медитации за успокаивающим монотонным трудом. Сегодня успех в делах ждет дельцов в области антиквариата и юриспруденции. Начинать сегодня судебные тяжбы — значит, прибавить себе шансов на победу. Будьте осторожны в вопросах с кредитами и займами — есть риск потерять деньги.

♈ Овен

Будьте внимательны к своему телу. Хорошее самочувствие тесно связано со здоровьем эмоциональным и душевным. Сегодня займитесь спортом, попробуйте йогу или массаж. А если захочется, устройте СПА-вечеринку только для себя. Иногда нужно и побаловать себя, правда?

Космический совет: подарите своему телу красоту и здоровье

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♉ Телец

Не бойтесь прыжка в неизведанное. Будьте спонтанны и отбросьте негативные мысли. Освободиться от сковывающих вас факторов очень полезно в любой день, но сегодня это принесет вам особое удовлетворение. В вас есть сила принимать волевые решения, не сдерживайте ее.

Космический совет: будьте уверены в своем потенциале!

♊ Близнецы

Сегодня вас ожидают неожиданные встречи и открытия. Кажется, Вселенная хочет испытать вас на прочность или высвободить силу, которую вы сдерживаете. В любом случае не пугайтесь — все во благо. Для вас откроются новые пути и интересные возможности, если вы поверите в свой потенциал!

Космический совет: не избегайте приключений, они вам понравятся!

♋ Рак

Хобби — определенно, нечто большее, чем способ убить время. Обратите внимание на то, что заставляет вашу душу петь и не упускайте возможности предаться приятным хлопотам. Когда вы реализуете свои творческие таланты, вы открываетесь миру и привлекаете благо в свою судьбу. Если вам долго приходилось выбирать между любовью и карьерой, знайте, скоро вы найдете ответ.

Космический совет: предайтесь своим увлечениям, дела подождут!

♌ Лев

Из-за постоянной потребности в признании, Львы часто вынуждены скрывать свою истинную сущность. Помните, это разрушительно и очень опасно. Пора сбросит плащ-невидимку и показать себя во всей красе без лжи. Вы прекрасны, стоит только открыться — и все это увидят.

Космический совет: не прячьтесь за масками, будьте собой.

♍ Дева

День сомнений и недовольств. Вам не понравится, как вы выглядите, будет казаться, что партнер охладел к вам. Все это обман зрения. На самом деле вы сами рисуете свой образ для себя и окружающих. Будьте честны и добры к себе и близким. И не стесняйтесь заявлять открыто о своих потребностях. Возможно, из-за вашего молчания любимый человек не знает, ем же вас порадовать.

Космический совет: смело формулируйте желания.

♎ Весы

Философ Алан Уоттс однажды сказал: «Человек страдает только потому, что он серьезно относится к тому, что боги создают для развлечения». Помните, вы не можете угодить всем, а успех — понятие очень относительное. Если хотите быть свободным художником — будьте им, бегите из офиса и делайте любимое дело. Но не забывайте и о быте — прежде чем отправиться в кругосветку, проверьте свой кошелек.

Космический совет: подкопите денег и пуститесь во все тяжкие!

♏ Скорпион

Если вам кажется, что вы не вписываетесь в мир, который унаследовали, может, это потому, что вы были рождены, чтобы помочь создать новый? Подумайте об этом. Вы обладаете талантом побуждать к действию, так используйте его во благо других. В ответ за щедрость вы получите благо и для себя. Станьте учителем и вдохновителем.

Космический совет: подавайте хороший пример окружающим.

♐ Стрелец

Возможно, вы узнаете неприятную правду о том, кого считали близким человеком. Возможно, просто узнаете тайну, которую от вас давно пытались сокрыть. Будьте мудры: не стоит действовать с горяча. Подумайте, какой урок можно извлечь из этих событий. И в следующий раз будьте внимательнее к тем, кому доверяетесь.

Космический совет: доверяйте, но проверяйте!

♑ Козерог

Воистину, день вашего внутреннего просветления. Сегодня стоит разглядеть свое «я» как можно внимательнее и увидеть, сколько в вас прекрасного, как вы сильны и талантливы. В суете и ежедневных заботах вы забыли об этом. Попробуйте медитации — обустройте пространство, зажгите благовония и останьтесь наедине с собой. Это зарядит вас силой для новых побед.

Космический совет: вспомните, как вы талантливы и прекрасны!

♒ Водолей

В хаосе последнего времени вы, наконец, сможете увидеть истинный порядок вещей и проложить маршрут новых успехов. Прислушайтесь к инстинктам, действуйте незамедлительно. Пусть все говорят, что судьбу не исправить — не верьте. Только вы делаете выбор и строите свою жизнь.

Космический совет: никого не слушайте, путь подскажет ваше сердце.

♊ Рыбы

Создать идею так же важно, как воплотить ее в жизнь, хоть она и рождается за секунду. Сегодня постарайтесь отложить бытовые дела и рутинную работу — сконцентрируйтесь на творческих планах. Пусть вас вдохновит поход в музей, новое кино, поездка за город и созерцание красот природы. Расслабьтесь ненадолго и дайте свободу мыслям. Если появилась идея проекта — не спешите говорить о ней — украдут!

Космический совет: дайте свободу творческой энергии!

Ранее 5-tv.ru рассказал, чего ждать представителям разных знаков зодиака в наступившем ноябре.