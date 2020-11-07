Ловим сигналы по знаку зодиака: как понять, что мужчина решил расстаться?

Много написано на тему того, как понять чувства близкого человека и узнать о том, влюблен ли он. Существует немало способов определить и то, что близкий человек хочет расстаться. Астрологи полагают, что каждому знаку зодиака присуще разное поведение. Женщинам стоит взять их советы на заметку, чтобы сразу понять, если их решили бросить.

Овны

Представители знака Овна — честные и не будут лишний раз юлить. В своих чувствах они признаются открыто, сразу начинают ухаживать. А вот если мужчина задумается о расставании, то еще до сделанного им признания все будет ясно. Весь язык его тела будет демонстрировать, что ему рядом с вами не место.

Тельцы

Мужчины-Тельцы — очень активные ухажеры. Добившись партнерши, они продолжают осыпать ее комплиментами, устраивать маленькие праздники и дарить цветы без повода. Если это поведение меняется — есть повод задуматься. Возможно, все эти знаки внимания уже получает другая? Еще одна проблема, что Телец не захочет причинить партнерше много боли, поэтому будет оттягивать прощание до последнего. Если Телец стал задумчив и часто смотрит печальным взглядом — вероятно, обдумывает, как лучше бросить любимую.

Близнецы

Близнецы просто не могут быть одни — это касается развлечений и личной жизни. Они постоянно окружены друзьями и приятелями, но затем начинают уделять большую часть своего внимания партнерше. Они продолжают посещать вечеринки и встречаться с друзьями, но берут с собой любимую женщину или отказываются от веселья в пользу семьи. Если Близнец вдруг стал задерживаться на работе, часто отдыхать отдельно от любимой — скорее всего, его чувства остыли и он обдумывает, как лучше бросить женщину.

Раки

В целом, Раки — очень нежные, верные и семейные мужчины. Но у них есть особенность — они всегда готовы выслушать других, а сами предпочитают скрывать свои тайны даже от самых близких, чтобы их не волновать. Так что вычислить по мужчине-Раку, что он надумал расстаться, не так-то просто. Партнерше стоит заволноваться, если он стал раздражаться на нежность в свой адрес, перестал смеяться над общими шутками.

Львы

Мужчины, рожденные под знаком Льва, очень горды. Они могут быть прекрасными возлюбленными — женщина рядом с ними всегда будет окружена вниманием, защитой, комплиментами. А какие он будет делать подарки! Чтобы все об этом знали, говорили и завидовали. Львам сложно смириться с пересудами за своей спиной, так что расставание с женщиной они могут обдумывать долго, продолжая элегантно ухаживать за опостылевшей половинкой. Если женщина поймет, что Лев готовится к некоему серьезному разговору, а уровень романтики давно упал, то речь точно пойдет о расставании.

Девы

Девы — странные мужчины. Они могут быть нежными партнерами, а потом начать пропадать с радаров, придумывать странные оправдания для своего отсутствия, искать повод не встречаться. Женщине стоит запомнить — они уже решили расстаться, но сами этого делать не хотят. Обычно они вынуждают партнершу саму их бросить, либо же отношения сходят на нет медленно и незаметно. Чем реже вы видите рядом мужчину-Деву, тем сильнее вам стоит задуматься.

www.globallokpress.com / uwe umstätter

Весы

Мужчины-Весы вечно колеблются. Это касается принятия любых решений. Так что, если их чувства остыли, они не сразу поставят финальную точку в отношениях. Женщине стоит обратить внимание, если они стали слишком галантны и внимательны, хотя раньше такого не было. Возможно, так Весы зарабатывают себе очки перед грядущим расставанием.

Скорпионы

Скорпионы — страстные натуры. Они бурно ухаживают, активны в постели, галантны и любезны. Но если что-то заставит их ревновать или найдется новая партнерша, они начинают планировать стратегию расставания. Женщинам стоит знать, что Скорпионы сделают все, чтобы выставить виноватой в развале пары именно их. Если возлюбленный начал цепляться к мелочам и искать повод придраться ко всему, то он точно думает, как бы бросить любимую.

Стрельцы

Стрельцы — очень увлеченные натуры, живут страстями и постоянно ищут новых впечатлений. Так что угадать их намерение расстаться будет почти невозможно — однажды они просто об этом заявят. Однако некоторые признаки их желания бросить женщину все равно бывают заметны. Но понимают женщины эти сигналы уже тогда, когда все кончено.

Козероги

Для мужчины-Козерога любовь всегда будет на первом месте. А вот если он вдруг стал меньше времени проводить рядом, ударился в работу и ему постоянно не до женщины, то скоро ее ждет неприятный разговор. Ей стоит подготовиться к этому морально или потребовать прояснить ситуацию первой, считает Wday.ru.

www.globallookpress / M. Baumann

Водолеи

Мужчинам-Водолеям нравится быть в отношениях. Они любят романтичные проявления в адрес женщины и не скупятся на комплименты. Они сразу расставляют приоритеты — кто им любимая, а кто просто подруга. И если они вдруг начинают вести себя с девушкой не так, как было раньше, а романтика сходит на нет, то не за горами и расставание. Наверняка, Козерог уже размышляет, как бы получше преподнести свое намерение бросить партнершу.

Рыбы

У Рыб часто завышенные ожидания от любовных отношений. Они очень разборчивы и ждут своего идеала. И если в партнерше их что-то не устраивает, они начинают себя за это винить, ведь они так долго ее выбирали! Из-за перманентных неприятных ощущений они начинают отдаляться — а следом можно ждать расставания. Женщинам стоит заволноваться, если мужчины-Рыбы вдруг начинают молчать и словно что-то обдумывать про себя.

Ранее 5-tv.ru писал, какие знаки зодиака просто обожают общаться с бывшими возлюбленными.