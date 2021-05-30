«Никогда не сдаваться»: Каким запомнился погибший в авиакатастрофе Колтовой

|
Алина Потёмкина
28 997

30 мая ведущему программы «Звезды сошлись» могло бы исполниться 42 года.

Фото, видео: Instagram @koltovoy

Тема:
В авиакатастрофе погиб ведущий НТВ Александр Колтовой

Ведущему телепроектов на канале НТВ «Звезды сошлись» и «ДНК» Александру Колтовому  сегодня могло исполниться 42, но 7 ноября жизнь знаменитости трагически оборвалась. Он погиб во время крушения легкомоторного самолета в Московской области вместе с супругой. Телеведущему был всего 41 год. У пары остался маленький ребенок. 5-tv.ru вспоминает биографию покойного.

Александр Колтовой родился в 1979 году в Москве. Еще с детства он увлекался компьютерами и технологиями, поэтому подумывал о профессии программиста. Но судьба распорядилась иначе. В 2001 году он случайно попал на телешоу «За стеклом» на ТВ-6. Там он пробыл всего неделю и добровольно покинул проект, зато его участие запомнилось и зрителям, и руководству канала. После этого Александр пошел на курсы журналистики в агентстве Internews. В то же время его позвали на телеканал, где шло шоу с его участием, и предложили работу — ведущим программы «Сеть». Так состоялся его профессиональный дебют на ТВ.

Кадр из реалити-шоу «За стеклом»

Позже журналист уверенно шел вверх по карьерной лестнице. Сначала он стал главным редактором в глянцевом научно-популярном издании, а к 2006 году дорос до старшего редактора проекта «Галилео» на канале СТС. В 2012 году перешел на канал Наука 2.0, где вел целых две передачи — «Технологии спорта. Секреты рекордов» и экстремальное научное шоу «На пределе». С 2018 года стал вести программу «ДНК» на НТВ, а незадолго до своей трагической гибели пришел на смену Оскару Кучере в шоу «Звезды сошлись», где стал соведущим Леры Кудрявцевой.

Александр всю жизнь увлекался экстремальными видами спорта, но любовь к полетам проявилась у него не так давно, примерно с год назад. Он получил летный сертификат. Видео полетов он нередко публиковал в Instagram.

Instagram @koltovoy

Легкомоторный самолет, в котором был Колтовой и его супруга, совершил жесткую посадку в Подмосковье в районе поселка Томилино. Экстренные службы Московской области подтвердили, что на борту находились два человека. Оба погибли. Воздушное судно выгорело дотла.

 

Гибель Колтового стала потрясением для его коллег и близких. Лера Кудрявцева даже не смогла найти в себе силы прийти на кремацию и похороны Александра на Николо-Архангельском кладбище. Соведущая Колтового по «ДНК» Юлия Сиверцова даже  перенесла инфаркт, поскольку сильно переживала из-за смерти знаменитости и порочащих слухов о романе с ним. 

В память о Колтовом в эфире НТВ показали последний выпуск «Звезды сошлись» с участием звезды. Последними словами Колтового в эфире стали:

«Главное, никогда не сдаваться, и тогда успех не заставит себя ждать».

За кадром сообщалась информация, что с Александром навсегда простились в Москве. 

Тема:
В авиакатастрофе погиб ведущий НТВ Александр Колтовой
29 апр
Почему Лера Кудрявцева не пошла на похороны Александра Колтового?
7 янв
Пушной показал архивное видео полета с погибшим Колтовым
31 дек
Обнародованы последние слова погибшего в авиакатастрофе телеведущего Колтового
18 дек
«Не было настоящей любви»: экстрасенс о связи развода Фирсова со смертью Легкоступовой
18 дек
«У меня важные дела»: Колтовой оставил тайное послание на 40-й день смерти
15 дек
Инфаркт и затяжная депрессия: как соведущая Колтового переживала его смерть
13 дек
«Разговаривала с ним»: Анна Казючиц просила поддержки у покойного Колтового
12 дек
«Был грустным»: соведущая Колтового рассказала подробности его личной жизни
11 дек
«Колтового будет не хватать»: фанаты оценили новую ведущую «ДНК»
10 дек
МАК назначил исследование двигателя самолета, на котором разбился Колтовой

Читайте также

+16° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.59
0.13 89.67
0.01
ТОП-5 знаков зодиака, которые не созданы для любви

Последние новости

10:10
«Флиртовали за кулисами»: Брэд Питт закрутил роман с номинанткой на «Оскар»?
10:08
«Никогда не сдаваться»: Каким запомнился погибший в авиакатастрофе Колтовой
9:45
Дружба против России: Евросоюз и США готовят совместное заявление в адрес Москвы
9:38
«Точно инопланетянка»: Фото полуобнаженной Ходченковой потрясло фанатов
9:32
«Птичку жалко!» Тест: Угадайте фильм с Шуриком
9:07
«Ненастоящие»: Миро поглумилась над сделавшим неудачную пластику живота Давой

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 мая по 6 июня
Во сколько лет умирают представители разных знаков зодиака?
Ребенок — двоечник? Виноват Моргенштерн! — Жорин о скандале с песнями рэпера

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака